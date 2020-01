Nie daj się zabić na drodze ! Widziałeś? Reaguj ! Data publikacji 23.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mrożące krew w żyłach zachowania kierowców, które wielokrotnie balansują między życiem, a śmiercią zbyt często mają miejsce na naszych drogach. Lubuska Policja robi wszystko, aby drogowy bandytyzm zniknął z arterii komunikacyjnych. Dlatego jeśli byłeś świadkiem takich zdarzeń i utrwaliło to oko Twojej kamery, wyślij zapis na adres stopagresjidrogowej@wrd.lubuska.policja.gov.pl. Sprawmy wspólnie, aby przez nieodpowiedzialne zachowanie drogowych piratów, nie ucierpiał ktoś z naszych bliskich.

Lubuska Policja przypomina o możliwości przesyłania zapisów video utrwalonych samochodową kamerą, z agresywnych i nieodpowiedzialnych zachowań drogowych piratów. Dla takich osób nie może być żadnej tolerancji ! Nie daj siebie i swoich najbliższych zabić na drodze. Dlatego prześlij plik na stopagresjidrogowej@wrd.lubuska.policja.gov.pl

Działania związane z aktywnością lubuskich policjantów w ruchu drogowym są bardzo intensywne. W lipcu 2019 roku powstała nawet grupa „SPEED”, składająca się z doświadczonych mundurowych, którzy mają wychwytywać najbardziej agresywne zachowania na drodze. A tych tylko przez ostatnie pół roku zanotowali, uwaga...4 tysiące!

Do służby codziennie kierowani są policjanci drogówki, którzy po jej zakończeniu bogatsi są o dowody na nieodpowiedzialne i niemające nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem zachowania kierowców. Niektórzy z nich ryzykują życie. Jednak nie tylko swoje ale także innych uczestników ruchu drogowego. Często tych, którzy na drodze nie zawinili. Drogowa perfidia musi bezwzględnie być eliminowana. Nie wszystko jednak zarejestruje oko policyjnej kamery. Dlatego tak ważne jest, aby zapisy samochodowych kamer trafiały do Policji, aby później dysponować odpowiednim materiałem dowodowym. Istnieje taka możliwość. Lubuska Policja już dawno temu stworzyła adres mailowy: stopagresjidrogowej@wrd.lubuska.policja.gov.pl pod który warto przesyłać drogowe ekscesy zmotoryzowanych, lekceważących przepisy na drodze. Zachęcamy zatem do korzystania z powyższego adresu. Wszyscy możemy mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Życie jest zbyt cenne, aby powierzać je w ręce osób, którzy na drodze wykazują się nieodpowiedzialnością.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.