Policjant z Włocławka w czasie wolnym ujął pijanego kierowcę Data publikacji 23.01.2020 Błyskawiczna reakcja i czujność policjanta z Włocławka, przebywającego w czasie wolnym na terenie Brześcia Kujawskiego, przyczyniły się wczoraj do zatrzymania nietrzeźwego kierującego motorowerem. Kompletnie pijany 64-latek jechał chodnikiem, którym m.in. wracały dzieci ze szkoły. Mieszkaniec gminy Brześć Kujawski odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Wczoraj po południu (22.01.2020 r.) jeden z włocławskich policjantów, w dniu wolnym od służby, przemieszczał się ulicami Brześcia Kujawskiego w kierunku miejscowej szkoły. W pewnym momencie zauważył niecodzienną sytuację. Chodnikiem, którym poruszali się m.in. uczniowie powracający z placówki dydaktycznej, jechał motorowerzysta. Jedno z dzieci musiało usunąć mu się z drogi, by nie doszło do potrącenia.

Widząc tak rażące postępowanie kierującego motorowerem funkcjonariusz bez wahania ruszył w jego stronę. Po chwili dogonił mężczyznę, udaremnił mu dalszą jazdę i wezwał patrol policji. Ponadto, w trakcie rozmowy wyczuł od 64-latka silną woń alkoholu.

Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Okazało się, że mieszkaniec gminy Brześć Kujawski miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

Postawa policjanta, który na co dzień pełni służbę jako pomocnik oficera dyżurnego w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku, jest godna naśladowania i zasługuje na uznanie. To już kolejny raz, kiedy ten doświadczony funkcjonariusz w czasie wolnym, nie pozostał obojętny na łamanie prawa. Niewątpliwie swoim zachowaniem udowadnia, że nawet po służbie dotrzymuje słowa policyjnej roty ślubowania, którą ma w sercu.

(KWP w Bydgoszczy/js)