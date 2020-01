Prędkość pod specjalnym nadzorem. Bez pobłażania Data publikacji 23.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W 2019 roku policjanci komórek ruchu drogowego na Warmii i Mazurach w trakcie pełnionych służb ujawnili ponad 75 680 wykroczeń, polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości przez kierujących. To o ponad 21 000 więcej niż w roku 2018. W ponad 1300 przypadkach, były to przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Dla właśnie tylu kierowców skończyło się to zatrzymaniem uprawnień do kierowania na okres co najmniej 3 miesięcy. W 2018 takich przypadków było o ponad 600 mniej. Te dane najlepiej ilustrują to, że przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących, wciąż pozostaje jednym z grzechów głównych popełnianych za kierownicą, a służba policjantów przeciwdziałających temu zagrożeniu jest bardzo potrzebna.

Policjanci komórek ruchu drogowego każdego dnia wyjeżdżają do służby po to, by dbać o bezpieczeństwo i porządek na drogach. Wiele uwagi poświęcają tym, którzy ten porządek próbują zakłócić, choćby poprzez łamanie przepisów dotyczących dozwolonej prędkości. W tym celu prowadzone są m.in. cykliczne działania pod hasłem „Prędkość”, czy kaskadowe pomiary prędkości. Żeby jeszcze skuteczniej ograniczyć zapędy kierowców zbyt mocno dociskających pedał gazu do podłogi, w lipcu 2019 roku na obszarze Warmii i Mazur działania rozpoczęła policyjna Grupa SPEED. Ma ona na celu przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drodze, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wykorzystując przede wszystkim radiowozy nieoznakowane, a także wykonując pomiary statyczne z użyciem mierników prędkości z wizualizacją, wyciągają konsekwencje wobec bezmyślnych i nieodpowiedzialnych piratów drogowych, mających za nic przepisy ograniczające prędkość. Te działania są kontynuowane także w roku 2020, a ich efekty są odczuwalne we wszystkich powiatach regionu.

Ełk

Tylko w pierwszych dwóch tygodniach stycznia policjanci z Grupy „SPEED” pełniący służbę na terenie powiatu ełckiego zatrzymali do kontroli blisko 50 kierowców, którzy jechali za szybko.

Jaki wpływ na szybkość reakcji za kierownicą ma nadmierna prędkość, przekonał się 24-letni kierowca, który w środę (22.01.2020) potrącił pieszą na przejściu w Ełku. Do zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ul. Grajewskiej. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 24-latek jechał lewym pasem. Mężczyzna omijał pojazd, który zatrzymał się na drugim pasie, żeby przepuścić pieszą znajdującą się na przejściu i wtedy potrącił kobietę, która prawidłowo przechodziła przez jezdnię. Ta upadła na chodnik. Odmówiła hospitalizacji. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu.

Policjanci z Grupy SPEED w powiecie ełckim

Iława

Również w środę (22.01.2020) w gminie Lubawa policjanci Grupy „SPEED” zatrzymali prawo jazdy dwóm kierowcom, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Policyjna kontrola miała miejsce w Złotowie, na drodze W 537. Najpierw rano policjanci zauważyli jadący z dużą prędkością samochód ciężarowy renault. Kierujący nim 42-latek, jechał w obszarze zabudowanym na obowiązującej "pięćdziesiątce" z prędkością 101 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Kilka godzin później, w tej samej miejscowości, zatrzymany został 31-letni kierowca BMW. Mieszkaniec powiatu działdowskiego również przekroczył dozwoloną tu prędkość. Na liczniku miał 104 km/h, a zatem przekroczył tą dopuszczalną o 54 km/h. Obu mężczyzn czeka teraz 3-miesięczna przerwa w kierowaniu pojazdami. Dodatkowo, za popełnione wykroczenia zostali ukarani mandatami i punktami karnymi.

Od lipca ubiegłego roku, czyli od momentu powołania Grupy „SPEED”, do końca grudnia 2019 roku, jej policjanci na drogach powiatu iławskiego ujawnili ponad 670 przekroczeń dozwolonej prędkości.

Lidzbark Warmiński

Tego samego dnia lidzbarscy policjanci ruchu drogowego, dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, kontrolowali m.in. prędkość, z jaką poruszają się kierujący. Kilka minut przed godz. 20:00 funkcjonariusze wydali sygnał do zatrzymania się do kontroli drogowej kierującemu volkswagenem. Mężczyzna jechał z prędkością 109 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h, jaka obowiązuje na odcinku drogi W507 w m. Henrykowo. Mieszkaniec powiatu braniewskiego za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem i 10 pkt karnymi. 28-latek również na najbliższe 3 miesiące stracił prawo jazdy.

Olsztyn

Od początku roku policjanci z Grupy „SPEED” na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego skontrolowali 118 pojazdów. Funkcjonariusze ujawnili 107 wykroczeń, z których 89 dotyczyło przekroczeń prędkości. W skład grupy „SPEED” wchodzą doświadczeni funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – wyszkoleni i wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. Należy pamiętać również, że nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwają policjanci z pionu prewencji, w tym Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Olsztynie. W wyniku ich pracy, tylko wczoraj dwóch kierowców na trzy miesiące pożegnało się ze swoimi prawami jazdy. Podczas pomiaru prędkości na ul. Al. Warszawskiej w Olsztynie, policyjne urządzenia do mierzenia prędkości zarejestrowały kolejno przekroczenia prędkości o 58 i 60 km/h w obszarze zabudowanym, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

Szczytno

W powiecie szczycieńskim po godz. 17:00 w miejscowości Dąbrowy, patrol tamtejszej „drogówki” zauważył pojazd marki Ford Explorer, którego kierujący poruszał się z nadmierną prędkością. 38-letni kierowca w miejscu gdzie dopuszczalna przepisami prędkość wynosi 50 km/h, poruszał się z prędkością 105 km/h. W związku z obowiązującymi przepisami za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o 50 km/h kierującemu policjanci zatrzymali prawo jazdy, nałożyli mandat w wysokości 500 zł oraz 10 punktów karnych.

Wraz ze wzrostem prędkości panowanie nad pojazdem staje się coraz trudniejsze. Wydłuża się droga hamowania, a jednocześnie skraca się czas niezbędny na odpowiednią reakcję, zarówno ze strony kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Pamiętajmy, że im większa prędkość pojazdu tym: gorsze postrzeganie otoczenia przez kierowców i ograniczony odbiór informacji,

mniejsza przyczepności opon do nawierzchni,

dużo większa energia zderzenia z innym pojazdem lub stałą przeszkodą i tragiczniejsze skutki dla kierowcy, pasażerów oraz osób postronnych. Kierujący, którzy nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość z reguły uważają, że ich refleks i umiejętność panowania nad pojazdem pozwolą uniknąć wypadku. Do tego dochodzi zbytnia wiara w systemy bezpieczeństwa samochodu (ABS-y, kurtyny powietrzne, itp.). Jednak nawet najlepsze zabezpieczenia nie chronią przed konsekwencjami wypadku, którego przyczyną jest uderzenie ze znaczną prędkością w przeszkodę lub inny pojazd. Ofiarami takich wypadków są nie tylko kierujący pojazdami i pasażerowie, ale także piesi i rowerzyści!

(tm)