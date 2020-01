Rybniczanin zatrzymany w związku ze śmiercią 57-letniej mieszkanki Żor Data publikacji 24.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Żorscy policjanci, zatrzymali 40-letniego mieszkańca Rybnika, podejrzanego o zabójstwo 57-letniej mieszkanki Żor. Martwą kobietę odnalazły w jej mieszkaniu dwie sąsiadki. Śledczy od początku podejrzewali, że kobieta została zamordowana. Oględziny miejsca zdarzenia oraz inne ustalenia kryminalnych szybko doprowadziły ich do podejrzanego. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

W środę, 22.01.2020 r., około godziny 14.00, oficer dyżurny żorskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że na osiedlu Pawlikowskiego ujawniono zwłoki kobiety. Martwą 57-latkę w jej mieszkaniu znalazły zaniepokojone sąsiadki. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili zgłoszenie. Dyżurny jednostki powiadomił prokuratora i zadysponował ekipę dochodzeniowo-śledczą, która przez wiele godzin prowadziła czynności na miejscu zdarzenia. W mieszkaniu podczas oględzin m.in. zabezpieczono ślady i przedmioty, które wskazywały na to, że doszło do przestępstwa.

Kryminalni błyskawicznie przeanalizowali sytuację i rozpoczęli poszukiwania za sprawcą. Na terenie Rybnika namierzyli mężczyznę, który mógł mieć związek ze śmiercią kobiety. 40-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli przedmioty, które mogły mu posłużyć do popełnienia zbrodni.

Zatrzymany złożył wyjaśnienia, które wskazywały na to, że jest sprawcą zabójstwa. Policjanci doprowadzili go do policyjnego aresztu, skąd następnie trafił do prokuratury. Wczoraj, 23.01.2020 r.,prokurator przedstawił mieszkańcowi Rybnika zarzut zabójstwa. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Dzisiaj, żorski sąd podejmie natomiast decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 40-latka.

(KWP w Katowicach / mw)