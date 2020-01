Katowiccy policjanci przechwycili ponad 4 kg narkotyków Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z wydziału antynarkotykowego katowickiej komendy podczas kontroli autobusu jadącego z Cieszyna do Katowic ujawnili ponad 4 kg marihuany. Zatrzymany pasażer, do którego należał bagaż to 32-letni mieszkaniec Katowic. Mężczyźnie przedstawiono zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora prowadzącego postępowanie, sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Sprawcy grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wiedząc o przypadkach przywożenia na terytorium Polski narkotyków z terenu południowych sąsiadów, okresowo kontrolują ruch pasażerski. Podczas wtorkowej kontroli autobusu jadącego z Cieszyna do Katowic, stróże prawa zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie znaczną ilość narkotyków. W trakcie kontroli, w której wziął udział przewodnik i jego pies służbowy wyszkolony do wyszukiwania narkotyków, w jednym z bagaży, mundurowi ujawnili ponad 4 kg marihuany. Policjanci szybko ustalili właściciela nielegalnego towaru i go zatrzymali. Był nim 32-letni katowiczanin. Mężczyźnie przedstawiono zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora prowadzącego postępowanie, sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Sprawcy grozi do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)