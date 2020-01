Policjanci w czasie wolnym od służby zatrzymali poszukiwanego z narkotykami Data publikacji 24.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w czasie wolnym od służby zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu polickiego, który poszukiwany był dwoma nakazami doprowadzenia. Mężczyzna ma do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 10 miesięcy. W czasie zatrzymania posiadał przy sobie środki odurzające.

21 stycznia br. policjanci w czasie wolnym od służby jechali samochodem, kiedy nagle zauważyli mężczyznę poszukiwanego przez policką jednostkę na podstawie dwóch nakazów doprowadzenia do zakładu karnego wydanych przez sąd. Natychmiast wysiedli i zaskoczyli wychodzącego ze sklepu 38-latka. Jak się późnej okazało, mężczyzna posiadał przy sobie 3 gramy amfetaminy. 38-latek przyznał, że znalezione środki odurzające należą do niego. Policjanci zabezpieczyli narkotyki. Mężczyzna notowany był wcześniej za przestępstwa przeciwko mieniu. Ma do odbycia karę pozbawienia wolności w łącznym wymiarze 10 miesięcy. Zanim zostanie doprowadzony do zakładu karnego usłyszy jeszcze zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za posiadanie środków odurzających grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie)