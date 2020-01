"Może Pani zatrzymać oszustów". Kobieta uwierzyła i straciła oszczędności życia Data publikacji 24.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 130 tysięcy złotych w dwa dni przekazała oszustowi 84-letnia mieszkanka Nowej Soli. Kobieta uwierzyła w przedstawioną jej historię i była pewna że pomaga policjantom w zatrzymaniu oszustów. Lubuska Policja kolejny raz przestrzega przed przekazywaniem pieniędzy czy dostępów do konta. Policjanci kolejny raz spotykają się z pracownikami banku, by omówić sposób działania oszustów. Dzięki temu w przeszłości udało się zapobiegać podobnym przestępstwom.

Lubuscy funkcjonariusze kolejny raz przestrzegają przed oszustami, którzy podając się za policjantów, angażują zwłaszcza starsze osoby do uczestnictwa w rzekomej akcji zatrzymania przestępców. To historie stworzone, by wyłudzić pieniądze. I nie są to małe kwoty, a często oszczędności życia. Dlatego tak ważne jest by przestrzegać i rozmawiać o metodach działania oszustów zwłaszcza ze starszymi członkami rodzin czy też sąsiadami. Policjanci o przestępczym procederze rozmawia także z pracownikami banku, by ustrzec mieszkańców przed stratą pieniędzy i historią podobnej do tej z Nowej Soli.

Do jednej z mieszkanek zadzwonił oszust podający się za policjanta. Przekazał, że trzeba szybko działać, żeby zatrzymać przestępców. By jednak do tego mogło dojść, niezbędne było zaangażowanie starszej kobiety, a w zasadzie to jej oszczędności. Oszust przekonał, by wypłaciła z banku pieniądze, spakowała i położyła we wskazanym miejscu. I tak przez dwa dni, przestępca zadzwonił trzykrotnie. Łącznie kobieta przekazał ponad 130 tysięcy złotych. Była pewna, że za chwile przyjadę policjanci, zwrócą pieniądze i podziękują za akcję. Gdy przez dłuższy czas nikt jednak nie przyjeżdżał, zaniepokojona kobieta zadzwoniła na numer alarmowy. Wtedy dowiedziała się, że policja nie prowadzi żadnej akcji, a kobieta została oszukana. Sprawą zajęły się słuzby kryminalne nowosolskiej komendy.

By uniknąć podobnych sytuacji, Lubuska Policja prowadzi wiele spotkań i inicjatyw. Widać, że informacje o metodach działania docierają do mieszkańców województwa, którzy przerywają podobne rozmowy telefoniczne z oszustami i przekazują informacje funkcjonariuszom. Zachęcamy, by rozmawiać o metodach działania przestępców ze swoimi bliskimi. Policja nigdy nie prosi o wypłacanie pieniędzy. Nie należy także przekazywać danych dostępowych do swojego konta. Ostrożność może uchronić przed stratą oszczędności życia.

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.