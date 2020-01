Mieszkaniec bydgoskiego Szwederowa aresztowany za narkotyki Data publikacji 24.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali mieszkańca Szwederowa podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz ich udzielania. W jego mieszkaniu zabezpieczyli blisko 2 kg różnych narkotyków. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że na terenie Szwederowa mogą być rozprowadzane narkotyki. Trop doprowadził ich do jednego z mieszkańców osiedla. Policjanci namierzyli jego miejsce zamieszkania.

We wtorek (21.01.2020) rano przystąpili do realizacji i pojechali pod wytypowany adres. Tam zauważyli podejrzewanego wychodzącego z klatki schodowej bloku. Funkcjonariusze wylegitymowali go. Następnie razem z nim poszli do jego mieszkania.

W trakcie przeszukania pomieszczeń kryminalni znaleźli między innymi amfetaminę, metaamfetaminę, MDMA, marihuanę, 71 sztuk niebieskich tabletek oraz pieniądze. Zabezpieczyli blisko 2 kg narkotyków. 24-latek został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu.

Dalej sprawą zajęli się śledczy ze Szwederowa, którzy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili mu zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, a także ich udzielania.

Wczoraj (23.01.2020) policjanci doprowadzili podejrzanego do prokuratury. Tam oskarżyciel po jego przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował 24-latka na trzy miesiące.

Za te przestępstwa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 10.