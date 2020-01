Fałszywi funkcjonariusze w rękach oleśnickich policjantów Data publikacji 24.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Oleśnicy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o oszustwo metodą ,,na funkcjonariusza CBŚ”. Młodzi mężczyźni wpadli chwilę po tym, jak wyłudzili 50 tys. zł od mieszkańca Oleśnicy. Dzięki policjantom, mężczyzna nie stracił wszystkich oszczędności. Obecnie trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności tego procederu, które pozwolą na postawienie zarzutów. Za oszustwo tego typu może zatrzymanym grozić kara do 8 lat więzienia.

Wczoraj policjanci z Oleśnicy zostali powiadomieni przez mieszkańca o próbie oszustwa metodą na tzw. „policjanta”. Sprawcy podający się za oficerów CBŚ próbowali wyłudzić od 84-latka pieniądze. Mężczyzna nie dał wiary telefonicznym zapewnieniom fikcyjnych funkcjonariuszy o legalności i słuszności akcji. Po rozmowie z oszustami niezwłocznie skontaktował się z dyżurnym oleśnickiej jednostki. Ta odpowiednia reakcja seniora pozwoliła na szybkie i przede wszystkim skuteczne działanie oleśnickich policjantów.

W akcji brali udział policjanci operacyjni, jak również pionu prewencji. Tylko dzięki ich błyskawicznej pracy, podejrzani o oszustwo mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Obecnie trwają czynności, które pozwolą zebrać materiał dowodowy w sprawie i pozwolą przedstawić zarzuty mężczyznom. Policjanci sprawdzają również, czy zatrzymani mogli mieć związek z innymi – podobnymi przestępstwami dokonanymi na terenie kraju.

Za to przestępstwo może zatrzymanym grozić kara do 8 lat więzienia.

Na ogromne uznanie zasługuje również postawa seniora, gdyż dzięki jego czujności i szybkiej reakcji policjanci niezwłocznie mogli zająć się sprawą i zatrzymać sprawców przestępstwa. Jest to dowód na to, że docieranie do seniorów z informacjami o metodach działania oszustów jest jak najbardziej potrzebna i słuszna.

Dlatego kolejny raz apelujemy do wszystkich, aby rozmawiali z najbliższymi, znajomumi przekazując istotne informacje o tym, jak działają oszuści i w jaki sposób oszukują innych. Ofiarami takich przestępstw najczęściej padają ludzie starsi oraz samotni.

Apelujemy o ostrożność i rozwagę. Jeżeli już decydujemy się pożyczyć komuś pieniądze, najpierw sami zadzwońmy do tej osoby.

(KWP we Wrocławiu / mg)