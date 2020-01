Wałbrzyscy policjanci byli świadkami poważnego wypadku drogowego. Natychmiast pomogli uwięzionej w samochodzie kobiecie Data publikacji 24.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dwóch funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu było świadkami poważnego wypadku drogowego, do którego doszło na drodze krajowej nr 35, między miejscowościami Wojnarowice i Mirosławice. Policjanci widząc zaistniałą sytuację, natychmiast przystąpili do działania i udzielili pierwszej pomocy kobiecie ciężko rannej w wypadku.

Wczoraj po godz. 10:00, na drodze krajowej nr 35, między miejscowościami Wojnarowice i Mirosławice doszło do poważnego wypadku drogowego. Czołowo zderzyły się ze sobą samochód osobowy marki Opel i ciągnik siodłowy wraz z naczepą, który przewoził ciężki sprzęt budowlany - koparkę. Oba mocno uszkodzone pojazdy po zdarzeniu wpadły do przydrożnych rowów.

W tym samym czasie do Wrocławia oznakowanym radiowozem jechało dwóch wałbrzyskich policjantów. Poruszali się oni bezpośrednio za pojazdem ciężarowym, który brał udział w zdarzeniu. Mundurowi byli naocznymi świadkami wypadku.

Widząc, jak dochodzi do zderzenia dwóch pojazdów, natychmiast zaczęli działać. Wstrzymali ruch na drodze i ruszyli z pomocą poszkodowanym osobom. O zdarzeniu poinformowali dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który powiadomił służby ratunkowe z rejonu Wrocławia. Zanim na miejscu pojawiły się zespoły pogotowia ratunkowego wałbrzyscy funkcjonariusze przy użyciu siekiery i łomu wyrwali drzwi osobówki i dotarli do poszkodowanej. Kierująca opla na zmianę traciła i odzyskiwała przytomność.

Policjanci ustabilizowali ranną kobietę, okryli ją kocem termicznym i nadzorowali jej czynności życiowe do czasu przyjazdu służb ratowniczych. Następnie wspólnie z ratownikami medycznymi przenieśli kobietę do helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym została ona przetransportowana do szpitala.

Po zakończeniu akcji ratunkowej, na miejscu zdarzenia pracę rozpoczął specjalistyczny patrol zajmujący się wypadkami drogowymi z Wydziału Ruchu Drogowego wrocławskiej komendy. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają wszelkich okoliczności i przebieg tego poważnego wypadku.

(KWP we Wrocławiu / mg)