132 policjantów zasiliło szeregi śląskiego garnizonu Data publikacji 24.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi Śląskiej Policji zasiliło 132 kolejnych stróżów prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. W Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantek i policjantów. Rotę ślubowania przyjął od nich Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Świeżo upieczonych mundurowych czeka teraz półroczne szkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach, do których zostali przydzieleni.

Dzisiejsza uroczystość odbyła się na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji. Ślubowanie od 132 nowych policjantów, przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. W uroczystości udział wzięli również: Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, Doradca Wojewody Śląskiego gen. w st. sp. dr Tomasz Miłkowski, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice Mirosław Cygan, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego Jacek Bryła oraz komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ks. Adam Wycisk. Świadkami ślubowania były również rodziny i bliscy nowych policjantów. Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz udział policyjnej kompani honorowej.

Generał pogratulował nowym policjantom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że zobowiązali się oni strzec bezpieczeństwa i służyć obywatelom, a codzienną służbę powinni pełnić godnie i traktować ją z najwyższą powagą. Komendant Wojewódzki życzył powodzenia w realizacji wyznaczonych zadań, satysfakcji z wymagającej i często trudnej profesji oraz aby zawsze ze służby wracali bezpiecznie do swoich domów. Nadinsp. dr Krzysztof Justyński podziękował także rodzinom i bliskim funkcjonariuszy za udzielone im wsparcie oraz wskazał na to, jak ważne jest, aby policjantki i policjanci zawsze mogli wracać ze służby do domów, w których czekają na nich bliskie osoby.

Podczas uroczystości Medalem Stulecia Utworzenia Policji Państwowej uhonorowana została prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka. Odznaka okolicznościowa, w uznaniu osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań policji, została nadana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wręczył ją Szef śląskiego garnizonu policji. Odznaka okolicznościowa została ustanowiona dla upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Policji Państwowej w 1919 r.

Wśród nowo przyjętych policjantów są 2 kobiety. Niebawem wszyscy rozpoczną kilkumiesięczny kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego.

Żeby zostać policjantem, wszyscy z nich przeszli całą procedurę doboru, która do łatwych nie należy. Jak zostać policjantem? Jednak pełnienie służby przynosi wiele satysfakcji i z pewnością warte jest wszelkich starań kandydatów.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!