Areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabicie psa Data publikacji 25.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Lubańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który kilkakrotnie uderzając w głowę młotkiem zabił własnego psa. Wobec sprawcy sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt. Mężczyzna odpowie za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem za co grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W czwartek 23 stycznia br. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu został powiadomiony, że jeden z mieszkańców gminy Lubań, prawdopodobnie zabił swojego psa. Na wskazane miejsce został wysłany policyjny patrol. Funkcjonariusze w miejscu zamieszkania zastali 65-letniego mężczyznę. Na posesji ujawniony został wózek dwukołowy, w którym znajdowało się przykryte słomą oraz odchodami truchło psa.

W toku dalszych czynności policjanci na terenie posesji znaleźli min. młotek oraz łopatę ze świeżymi śladami krwi. Jak ustalono sprawca posiadał jeszcze innego psa, który został mu odebrany i przekazany odpowiednim służbom.

Policjanci zatrzymali podejrzanego i przekazali do dyspozycji prokuratora rejonowego, który to wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd Rejonowy w Lubaniu przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec sprawcy tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy. Zastosowanie tymczasowego aresztowania ma na celu zabezpieczenia prawidłowego toku dalszego postępowania i jest uzasadnione, gdyż w tym przypadku oskarżonemu grozi surowa kara.

Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem osobie może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mg)