Mazowieccy policjanci rozbili szajkę zajmującą się rozpowszechnianiem treści pedofilskich Data publikacji 27.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Już 67 osobom postawiono zarzuty o produkcję, posiadanie i rozpowszechnianie treści pedofilskich w internecie. Dotychczas wobec 54 z nich do sądów zostały skierowane akty oskarżenia, na podstawie których prawomocnym wyrokiem sądu skazanych zostało już 37 oskarżonych, pozostałe sprawy są w toku. W ostatnich dniach policjanci z KWP zs. w Radomiu zatrzymali do sprawy kolejne 3 osoby.

Początek sprawy miał miejsce w 2017 roku, kiedy to w wyniku międzynarodowej współpracy policji z kilku krajów, w tym z Polski, funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie i udostępnianie materiałów o charakterze pedofilskim. Zatrzymanym był obywatel Polski od wielu lat zamieszkujący w Bukareszcie. Śledczy ustalili, że w internecie pojawiły się materiały o treści pedofilskiej, gdzie pokrzywdzoną jest dziewczynka z Polski. Poczynione w sprawie działania doprowadziły do zidentyfikowania tożsamości i ustalenia miejsca zamieszkania pedofila. Jak się okazało był to 37-letni Polak. Zatrzymanie mężczyzny zostało przeprowadzone we współpracy z rumuńską policją, a całość działań koordynował EUROPOL.

Zatrzymanie to dało początek innym policyjnym działaniom. Sprawdzeniem informacji uzyskanych w wyniku czynności prowadzonych w Bukareszcie zajęli się wtedy policjanci Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Ich wysiłki zaowocowały identyfikacją dziecka, które uwieczniono na nagraniu. Jak ustalono, sprawcą utrwalonym na zabezpieczonych nagraniach przestępstw pedofilskich, okazał się ojciec pokrzywdzonego.

W sprawę od samego początku zaangażowani byli policjanci Wydziału dw. z Cyberprzestępczością, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, jak również współpracy z Prokuraturą Okręgową z Siedlec, która nadzorowała postępowanie, szybko i sprawnie przeprowadzono zatrzymanie pedofila oraz uratowano dziecko przed dalszym wykorzystywaniem. W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych policjanci zabezpieczyli szereg nośników informatycznych należących do sprawcy. Zostały one poddane dokładnym oględzinom przez policyjnych ekspertów. Analiza pozwoliła na ustalenie, że są tam duże ilości materiałów z pornografią dziecięcą, jaką podejrzany uzyskiwał z Internetu od innych pedofilów — część z tych treści ma bardzo drastyczny charakter, włącznie z filmami i zdjęciami przedstawiającymi gwałty na dzieciach. Finalnie osoba ta została skazana na 9 lat pozbawienia wolności.

Setki godzin pracy polegającej na oględzinach zabezpieczonych materiałów dowodowych, analizie zebranego materiału, tysiące rozmów, wymiana informacji oraz ogromna wiedza i „nos” funkcjonariuszy KWP zs. w Radomiu, a także nadzorującego postępowanie prokuratora Bartłomieja Świderskiego z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach doprowadziły do uzyskania informacji na temat kolejnych sprawców rozpowszechniających treści pedofilskie, z którymi kontakty przez internet utrzymywał m.in. mężczyzna z terenu województwa mazowieckiego.

Od tego czasu śledczy zatrzymali już do sprawy kilkadziesiąt osób z całego kraju, które za pośrednictwem internetu wymieniały się treściami pedofilskimi. 37 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Wśród zatrzymanych są mężczyźni w wieku 18-65 lat, pochodzący z różnych środowisk, o różnym statusie materialnym i społecznym. Są wśród nich m.in. bezrobotni, pracownicy fizyczni, lekarze, emeryci, doktor nauk technicznych, jak również funkcjonariusze publiczni zatrudnieni w jednostkach administracji publicznej. Wśród zatrzymanych znalazło się również dwóch tzw. łowców pedofilów, którzy tym samym próbowali odwrócić uwagę od swojej przestępczej działalności. Ponadto u kilku zatrzymanych zabezpieczono dowody świadczące o tym, że aktywnie poszukiwali osób małoletnich celem nawiązania kontaktu osobistego, mającego w rezultacie ich wykorzystanie seksualne. Przeprowadzone działania uchroniły potencjalne ofiary przed przemocą seksualną.

Dotychczas podczas przeprowadzonych działań policjanci zabezpieczyli blisko 1000 sztuk różnego rodzaju nośników danych, na które składają się dyski twarde komputerów, płyty CD, pamięci przenośne, telefony komórkowe itp. Tylko u jednego z podejrzanych ujawniono i zabezpieczono około 40 000 plików pedofilskich. Podczas prowadzonych działań policjanci KWP zs. w Radomiu, na co dzień zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości, dzięki posiadanym narzędziom z zakresu informatyki śledczej oraz przy użyciu odpowiedniego oprogramowania sprawdzili urządzenia zawierające dane informatyczne, systemy informatyczne oraz nośniki. Zebrane i odzyskane dane znajdujące się na różnego rodzaju nośnikach oraz w systemach zostały następnie przeanalizowane i udokumentowane przez „procesowców”, co dostarczyło dowodów, dających podstawy do zastosowania wobec sprawców środków zapobiegawczych, w szczególności w postaci tymczasowych aresztowań.

W sprawie powierzonej do prowadzenia Wydziałowi Dochodzeniowo-Śledczemu KWP zs. w Radomiu zabezpieczono od podejrzanych mienie wartości prawie 300 tys. złotych. W ostatnich dniach policjanci z KWP zs. w Radomiu zatrzymali kolejne 3 osoby, którym przedstawiono zarzuty z art. 202 par. 3 kk. Zatrzymanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a na jej dalszym etapie planowane są kolejne zatrzymania.

(KWP zs. w Radomiu)