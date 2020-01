Fałszywy policjant w rękach mysłowickich mundurowych Data publikacji 27.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego mysłowickiej komendy zatrzymali 17-latka podejrzanego o usiłowanie oszustwa metodą „na policjanta”. Sprawca chciał wyłudzić od 80-letniego mieszkańca Mysłowic 20 tys. złotych. Nastolatkowi grozi kara do 8 lat więzienia.

Do próby oszukania 80-letniego mieszkańca Mysłowic doszło w lipcu ubiegłego roku. Mężczyzna odebrał telefon od fałszywego policjanta i usłyszał, że bierze udział w policyjnej akcji, a jego oszczędności w banku są zagrożone. Mysłowiczanin bojąc się o swoje pieniądze zaczął wykonywać polecenia oszusta. Zamówił taksówkę i pojechał do placówki bankowej, gdzie wypłacił 20 tys. złotych. Następnie pojechał we wskazane przez fałszywego policjanta miejsce, gdzie podszedł do niego młody chłopak, który powiedział mu, że przyjechał po odbiór pieniędzy. Na szczęście 80-latek w ostatniej chwili zorientował się, że to próba oszustwa i nie przekazał wypłaconej gotówki.

Prowadzone przez mysłowickich kryminalnych czynności operacyjne pozwoliły na ustalenie sprawcy. Okazał się nim 17-letni mieszkaniec Mysłowic. Młody mężczyzna został zatrzymany w miniony piątek, 24.01.br.. Usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Za popełnione przestępstwo grozi mu 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)