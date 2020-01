Fałszywy policjant zatrzymany. Ma na koncie serię oszustw na szkodę seniorów Data publikacji 27.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 36-latka, który metodą na tzw. policjanta oszukał co najmniej 9 seniorów i wyłudził od nich kilkadziesiąt tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna próbował oszukać również inne osoby. Za popełnione przestępstwa grozić mu może nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze zatrzymali 36-letniego mieszkańca Legnicy podejrzanego o serię oszustw. Do zatrzymania mężczyzny doszło 24 stycznia br. w Jeleniej Górze. Tego dnia mężczyzna próbował również wyłudzić pieniądze od 83-letniego mieszkańca Jeleniej Góry oraz od 73-letniej jeleniogórzanki. Na szczęście pokrzywdzeni zorientowali się, że może to być próba oszustwa i powiadomili Policję. Podjęte przez policjantów czynności pozwoliły na jego zatrzymanie na jednej z ulic w mieście. Mężczyzna posiadał przy sobie etui z symbolami policyjnymi.

Jak ustalono, podejrzany w styczniu br. dopuścił się w Jeleniej Górze, Szklarskiej Porębie oraz w innych miastach w Polsce serii oszustw na szkodę seniorów. 36-latek działał w ten sposób, że dzwonił do pokrzywdzonych na numer stacjonarny i podawał się za funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W trakcie rozmowy informował ich o tym, że prowadzone jest śledztwo w stosunku do pracowników banku, w którym mają oni zgromadzone środki pieniężne. Celem postępowania miało być rozpracowanie grupy przestępczej zajmującej się oszustwami i polecił im wypłacenie i wydanie całej gotówki. Seniorzy, którzy uwierzyli fałszywemu policjantowi, zgodnie z jego wskazaniami wybierali gotówkę ze swojego konta, a następie mu ją przekazywali.

Wstępnie mężczyzna oszukał co najmniej 9 pokrzywdzonych na kilkadziesiąt tysięcy złotych z Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Wrocławia, Wałbrzycha, Giżycka i innych miast. 36-latek próbował również wyłudzić pieniądze od innych seniorów, ale zamierzonego celu nie osiągnął, z uwagi na to, że jego rozmówcy zorientowali się, że może to być próba oszustwa i się rozłączali.

Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy. Zatrzymanemu za popełnione przestępstwa grozić może nawet do 8 lat pozbawienia wolności. 26 stycznia br. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

(KWP we Wrocławiu/js)