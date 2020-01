Uciekł z zakładu karnego, ale przed grupą Speed nie zdołał Data publikacji 27.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze specjalnej grupy Speed, po pościgu, zatrzymali 28-letniego kierującego bmw, który nie mając uprawnień do prowadzenia pojazdów, popełnił szereg wykroczeń. Głównym powodem ucieczki był fakt poszukiwania go listem gończym. Teraz po przedstawieniu zarzutów trafi ponownie za kraty więzienia.

26 stycznia 2020 roku, nocną służbę nieoznakowanym radiowozem pełnili policjanci z wojewódzkiej grupy Speed. Po godzinie 22.00 na skrzyżowaniu al. Włókniarzy i ulicy Drewnowskiej w Łodzi zwrócili uwagę na samochód marki BMW na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Postanowili skontrolować auto i kierującego. Niestety mimo dawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych auto się nie zatrzymało. Podczas ucieczki pirat drogowy nie stosował się do przepisów, przekraczał dopuszczalną prędkość i przejeżdżał na czerwonym świetle. Zmieniając gwałtownie pasy, chcąc „rozepchać” miejsce do przejazdu, uszkodził dwa inne auta. Moment kiedy na chwile zatrzymał się wykorzystali policjanci. Kierujący szybko i skutecznie został przez nich obezwładniony. Podczas sprawdzania w bazach danych wyszło na jaw, że 28-letni łodzianin jest poszukiwany listem gończym w związku z ucieczką z zakładu karnego. Teraz dodatkowo odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, jazdę bez uprawnień i szereg innych wykroczeń w ruchu drogowym. Już na wstępie został ukarany MK w wysokości łącznej 1500 złotych i 7 punktami karnymi. Za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)