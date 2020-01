Potrącił kobietę i odjechał z miejsca zdarzenia, był pijany Data publikacji 27.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ropczyc zatrzymali 43-letniego kierowcę fiata podejrzanego o śmiertelne potrącenie pieszej, w Wielopolu Skrzyńskim. Mężczyzna nie udzielił pomocy 58-latce i odjechał z miejsca zdarzenia. Kilkaset metrów dalej zjechał do przydrożnego rowu i pojazd przewrócił się na bok. Kierowca miał 3 promile alkoholu w organizmie.

Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Po godz. 17 dyżurny ropczyckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że prawdopodobnie pijany kierowca wjechał do rowu. Policjanci potwierdzili tę informację. Jak się okazało, 43-letni kierujący fiatem zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie pojazd przewrócił się na bok. Badanie alkomatem wykazało 3 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

W trakcie czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia okazało się, że kierujący tym pojazdem, kilkaset metrów wcześniej, prawdopodobnie potrącił pieszą. Znaleźli ją strażacy. Pomimo prowadzonej reanimacji życia 58-latki nie udało się uratować.



Kierujący fiatem po badaniach w szpitalu został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a pojazd zabezpieczono na policyjnym parkingu. Mężczyźnie zostało także zatrzymane prawo jazdy.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszy zarzuty spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Podejrzanemu grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.