Policjanci odzyskali pojazd o wartości blisko 85 tys. zł Data publikacji 27.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci ze zgorzeleckiej grupy „NYSA” na terenie jednej z posesji zabezpieczyli pojazd pochodzący z kradzieży, jaka miała miejsce na terenie Niemiec. Wartość odzyskanego auta oszacowano na blisko 85 tys. zł. Policjanci w związku z tą sprawą zatrzymali 3 osoby. Dodatkowo zabezpieczyli telefon pochodzący z włamania do pojazdu oraz sprzęt służący do kradzieży samochodów. Podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Referatu do spraw Odzyskiwania Mienia zgorzeleckiej grupy „NYSA” otrzymali informację o miejscu przechowywania pojazdu pochodzącego z kradzieży, jaka miała miejsce na terenie Niemiec. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze na jednej z posesji w gminie Zgorzelec zabezpieczyli samochód marki BMW o wartości niemal 85 tys. zł oraz sprzęt służący do kradzieży pojazdów. Podczas akcji policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego oraz dwóch mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w wieku 26 i 33-lat. Przy najmłodszym z zatrzymanych zabezpieczono telefon pochodzący z włamania do auta, które miało miejsce na początku stycznia br. na terenie Zgorzelca. Jak się dodatkowo okazało, kolejny z nich, 33-latek, był poszukiwany przez świdnicką prokuraturę.

Na podstawie zebranych dotychczas dowodów 38 i 26-latek usłyszeli zarzuty paserstwa. Policjanci prowadzą obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności mających związek z tym przestępstwem. Podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/js)