Policjanci grupy Speed zatrzymali, sąd wydał wyrok - kierowca stracił prawo jazdy Data publikacji 27.01.2020 Z rodziną pędził w gęstej mgle 230 km/h. Nie myślał o konsekwencjach. Swoją jazdą mógł doprowadzić do poważnego zdarzenia. Mężczyzna zatrzymany przez policjantów z grupy Speed otrzymał wyrok sądu: najwyższą grzywnę oraz półroczny zakaz prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze bez wahania kierują sprawy do sądu, gdy zachowanie kierowcy powoduje zagrożenia dla innych użytkowników dróg.

Prędkość to najczęstsza przyczyna zdarzeń drogowych. Dlatego tak ważne jest przede wszystkim właściwe jej dopasowanie do panujących warunków. Policjanci ze Świebodzina wchodzący w skład grupy Speed zwalczającej najniebezpieczniejsze zachowania kierujących na drodze zatrzymali mężczyznę wiozącego rodzinę na święta. Kierujący pojazdem kompletnie ignorował ograniczenia oraz to jakie panują wokół warunki. Tego dnia widoczność ograniczona była do kilkudziesięciu metrów z powodu gęstej mgły. Wiozącemu dwoje małych dzieci oraz żonę mężczyźnie nie dało to do myślenia i poruszał się z prędkością blisko 230 km/h. Przy tej prędkości w każdej sekundzie pokonywał on blisko 70 metrów. To zdecydowanie za szybko na właściwą reakcję w takich warunkach.

Przed Sądem Rejonowym w Świebodzinie zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd również zauważył z jakim lekceważeniem życia swojego, pasażerów oraz innych uczestników ruchu porusza się kierujący po drogach. W związku z tym ukarał go maksymalną grzywną za wykroczenie w wysokości 5 tysięcy złotych oraz na okres 6 miesięcy cofnął mu uprawnienia do kierowania. Jest to czas by kierujący zastanowił się nad swoim postępowaniem. Na drodze nie jest sam i musi myśleć nie tylko o życiu swoim, ale także pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Ze strony policjantów dla takich zachowań nigdy nie będzie taryfy ulgowej.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)