Areszt dla 19-latka Data publikacji 28.01.2020 Tyscy policjanci zatrzymali, a sąd tymczasowo aresztował 19-latka, który napadł na sklep i zabrał gotówkę z kasy grożąc ekspedientce przedmiotem przypominającym broń palną. W ręce policjantów wydziału kryminalnego wpadł niespełna dwie godziny od zdarzenia. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet 12 lat pozbawienia wolności.

22 stycznia br. dyżurny tyskiej komendy otrzymał informację o napadzie na sklep przy al. Bielskiej w Tychach. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci. Zgłaszająca dokładnie podała mundurowym rysopis zamaskowanego sprawcy, który trzymając przedmiot przypominający broń palną, zażądał wydania pieniędzy. Napastnik zabrał ponad 300 złotych i uciekł z miejsca zdarzenia.

Intensywna praca policjantów z wydziału kryminalnego tyskiej komendy doprowadziła do schwytania sprawcy napadu w niespełna dwie godziny od zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim pistolet pneumatyczny oraz część skradzionej gotówki. Młody mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Śledczy zebrali materiał dowodowy, z którego wynika, że 19-latek miał dopuścić się jeszcze jednego napadu, a w jednym przypadku miał usiłować go dokonać. Na wniosek policjantów i prokuratora mężczyzna został tymczasowo aresztowany. W sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach.

Za popełnione przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / mw)