Kierowca po narkotykach potrącił kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali dwie osoby

Data publikacji 28.01.2020 Policjanci ze Strzelec Krajeńskich i Drezdenka zatrzymali mężczyznę i kobietę w związku potrąceniem do jakiego doszło w sobotę (25 stycznia) w Strzelcach Krajeńskich. W jego wyniku 26-letnia kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Kierowca i pasażer pojazdu, który uczestniczył w potrąceniu uciekli z miejsca zdarzenia. W chwili zatrzymania oboje znajdowali się pod działaniem narkotyków. W działaniu policjantom pomocne okazały się informacje przekazane przez świadków zdarzenia.

Kierowcy, którzy rażąco łamią przepisy drogowe nie mogą liczyć na absolutnie żadną taryfę ulgową ze strony Policji. Nasza reakcja w stosunku do najbardziej niebezpiecznych i agresywnych zachowań na drodze musi być stanowcza i zdecydowana. Tak jest w przypadku młodego mężczyzny i kobiety, którzy uczestniczyli w potrąceniu 26-letniej kobiety w Strzelcach Krajeńskich. Około godziny 19 w sobotę (25 stycznia) dyżurny dostał zgłoszenie o potrąceniu kobiety na ul. Cmentarnej. Sprawca tego zdarzenia nie udzielił pomocy poszkodowanej i uciekł. Na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego, który zajął się wyjaśnianiem wypadku. Pozostali policjanci zostali zaangażowani do ustalenia kierowcy i zatrzymania go. Bardzo zaangażowali się świadkowie potrącenia, którzy przekazali policjantom informacje o samochodzie, którego kierowca uciekł. Mundurowi szybko ustalili markę pojazdu i dane jego kierowcę. Kwestią czasu było tylko jego zatrzymanie. Jeszcze w nocy w Drezdenku policjanci zatrzymali wytypowanego 33-letniego mężczyznę, którzy jechał razem z młodą kobietą. 18-latka prowadziła osobowego volkswagena. Jak się okazało po potrąceniu porzucili uszkodzonego wcześniej mercedesa i próbowali go ukryć. Kiedy zmienili samochód wydawało im się, że będą bezkarni. Oboje zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnej izby zatrzymań. Niebawem usłyszą zarzuty związane z potrąceniem kobiety, ucieczką z miejsca zdarzenia i kierowaniem pod działaniem narkotyków. To jednak nie wszystko. Dzień po zatrzymaniu 33-latka, strzeleccy policjanci otrzymali informację, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia kary 10 miesięcy pozbawiania wolności za wcześniejszy udział w bójce.

Prokuratura i policjanci wnioskowali o tymczasowy areszt dla kierowcy.

Źródło: mł. asp. Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj.