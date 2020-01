Zatrzymani za posiadanie i handel narkotykami Data publikacji 28.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego słupskiej komendy zatrzymali 37-latka, który w swoim mieszkaniu ukrywał znaczne ilości narkotyków i 48-latka, który miał przy sobie amfetaminę. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 700 gramów amfetaminy i ponad 30 gramów marihuany. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. 37-latek odpowie dodatkowo za wprowadzanie narkotyków do obrotu. Sprawcom grozi kara do 10 lat więzienia.

W miniony piątek kryminalni ze Słupska w jednym z mieszkań na terenie miasta zatrzymali dwóch mężczyzn związanych z przestępczością narkotykową. Jeden z nich, w chwili gdy przyszli policjanci w ręku trzymał dwa zawiniątka, w których była amfetamina. Drugi mężczyzna w ręku trzymał jednorazową reklamówkę, w której również była substancja psychoaktywna. Policjanci bardzo dokładnie przeszukali mieszkanie i okazało się, że w puszce znajdującej się w jednej z szafek kuchennych jest kilka woreczków z zawartością marihuany i amfetaminy. W sumie mundurowi zabezpieczyli 687 gramów amfetaminy i 33,62 gramów marihuany. Dowodami w sprawie są również znalezione i zabezpieczone przez policjantów dwie wagi elektroniczne, łyżka kuchenna, telefon komórkowy oraz pieniądze w kwocie 130 zł. Pracując nad sprawą, policjanci ustalili, że 37-latek zajmował się sprzedażą narkotyków.

Mężczyźni zostali zatrzymani i przesłuchani. Obaj usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. 37-letni słupszczanin usłyszał dodatkowo zarzut wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi on w areszcie. Wobec drugiego sprawcy prokurator zastosował dozór policyjny 3 razy w tygodniu, zakaz opuszczania kraju i poświadczenie majątkowe w wysokości 2 tys. zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Karą do 10 lat pozbawienia wolności zagrożone jest też udzielanie narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.