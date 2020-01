Dzielnicowi pomogli bezradnemu mężczyźnie Data publikacji 29.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Posterunku Policji w Baligrodzie pomogli 67-letniemu mieszkańcowi Nowosiółek. Schorowany mężczyzna leżał głodny, w nieogrzanym domu. Trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj (28.01.2020 r.) w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych, dzielnicowi pojechali do jednego z domów, w miejscowości Nowosiółki. Kiedy weszli do mieszkania zauważyli leżącego na łóżku, starszego mężczyznę. Podczas rozmowy z nim ustalili, że mieszka z dwoma synami. Policjanci próbowali nawiązać z nimi kontakt, jednak próby kontaktu z synami się nie powiodły. Dom, w którym przebywał 67-latek był nie ogrzany, gdyż mężczyzna nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. Przyznał też, że cały dzień nic nie jadł ani nie pił.

Wycieńczonemu mężczyźnie dzielnicowi zorganizowali pomoc. 67-latek zgodził się, by zabrać go do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

(KWP w Rzeszowie/js)