Prędko do szpitala Data publikacji 29.01.2020 Nie lada stresu przysporzyła swoim rodzicom mała Lenka, która przyszła wczoraj na świat. Dziewczynka tak bardzo się śpieszyła, że w dojeździe do szpitala musieli pomóc policjanci ze świętokrzyskiej grupy SPEED. Przyszła mama szybko trafiła pod opiekę lekarską, a po około 30 minutach już trzymała na rekach swoje maleństwo.

Wczoraj kilka minut przed godziną 15.00 policjanci z grupy SPEED, jadący w rejon służbowy usłyszeli komunikat dyżurnego, z którego wynikało, że znajdujący się w miejscowości Cedzyna kierujący citroenem potrzebuje pomocy. Mundurowi natychmiast ruszyli w kierunku zgłaszającego, poruszającego się w kierunku Kielc. Gdy dojechali do niego w miejscowości Domaszowice okazało się, że wiezie on kobietę, która jest w trakcie porodu. Policjanci przy użyciu sygnałów uprzywilejowania, szybko ale i bezpiecznie pomogli dotrzeć rodzącej do szpitala. Jak się okazało, kobieta pod fachową opieką lekarzy po około 30 minutach urodziła dziewczynkę. Jak dowiedzieli się funkcjonariusze spieszące się na świat maleństwo ma na imię Lenka.

Opr. AM

Źródło: KWP w Kielcach