Wybuch gazu i śmierć 91-latka. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia Data publikacji 29.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Żagańscy policjanci ustalają dokładne okoliczności i przyczyny wybuchu gazu do którego doszło w domu jednorodzinnym w miejscowości Nowa Jabłona. Policjanci oraz służby ratownicze przez wiele godzin pracowały na miejscu zdarzenia. W pomieszczeniu, w którym doszło do wybuchu znajdował się 91-letni mężczyzna, którego życia pomimo reanimacji nie udało się uratować.

Dyżurny żagańskiej jednostki zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu gazu w domku jednorodzinnym otrzymał we wtorek (28 stycznia) chwilę po godzinie 14. Jako pierwsi o wydarzeniu zaalarmowali sąsiedzi. Na miejsce natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze żagańskiej jednostki, a także strażacy, którzy przystąpili do ugaszania częściowo zajętego przez ogień budynku. Niestety w pomieszczeniu, w którym doszło do wybuchu butli gazowej, znajdował się 91-letni mężczyzna, którego życia pomimo reanimacji nie udało się uratować.

Obecni na miejscu tragedii funkcjonariusze zabezpieczali miejsce zdarzenia, ustalali i rozmawiali ze świadkami. Czynności na miejscu śledczy wykonywali z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady, które pomogą w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia. O całej sytuacji został powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który po przeprowadzeniu rozpoznania budynku stwierdził, że nie nadaje się on do dalszego użytkowania. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest przez śledczych szczegółowo analizowany.

sierż. szt. Aleksandra Jaszczuk

KPP w Żaganiu