Handlowali podrobioną odzieżą na wrocławskim targowisku – zostali zatrzymani

Data publikacji 29.01.2020

Wrocławscy policjanci, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zabezpieczyli na jednym z targowisk blisko 650 sztuk nielegalnej odzieży. Towar z podrobionymi znakami handlowymi oferowało do sprzedaży dwóch obywateli Bułgarii. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzedawany asortyment, a mężczyźni trafili prosto na komendę. Straty producentów wstępnie oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą wrocławskiej komendy skontrolowali jedno z popularnych targowisk działające w stolicy Dolnego Śląska. Funkcjonariusze sprawdzali, czy sprzedawane tam artykuły są w pełni legalne.

Po krótkiej obserwacji mundurowi zainteresowali się stoiskiem dwóch obywateli Bułgarii. Oferowali oni do sprzedaży odzież światowych marek z logotypami czołowych domów mody. Policjanci sprawdzili autentyczność wprowadzanego do obrotu asortymentu i okazało się, że przypuszczenia funkcjonariuszy co do jego legalności potwierdziły się – bluzy, spodnie, czapki i koszulki posiadały naniesione podrobione znaki towarowe. Dwaj mężczyźni tłumaczyli się, że wyłącznie pilnują stoiska, ale nie uchroniło ich to przed zatrzymaniem. Zostali przewiezieni na komendę, a ich towar zabezpieczono.

Ogółem policjanci zabezpieczyli blisko 650 sztuk odzieży. Kwota strat producentów została oszacowana na ponad 100 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że za handel rzeczami z podrobionymi znakami towarowymi, w świetle obowiązujących przepisów, grozić może kara do 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli natomiast sprawca czyni sobie z nielegalnego procederu stałe źródło dochodu, wtedy może mu grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/js)