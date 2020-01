Z sercem na dłoni - spotkanie z niepełnosprawnymi dziećmi Data publikacji 29.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Radość i niezwykłe wzruszenie towarzyszyło spotkaniu policjanta z mikołowskiej prewencji z podopiecznymi ośrodka dla niepełnosprawnych w Wyrach. Dzieci z ogromną radością przywitały towarzyszącego policjantowi sierżanta Hektora — ulubieńca dzieci, który często pojawia się na spotkaniach profilaktycznych z najmłodszymi. Miały też okazję poznać codzienne wyposażenie pełniących służbę stróżów prawa. Dziękując za wizytę, podopieczni podarowali policjantowi ręcznie wykonane ozdoby w kształcie serca.

Spotkanie odbyło się wczoraj (28.01.2020 r.) przed południem w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wyrach. Z podopiecznymi ośrodka spotkał się sierż.szt. Artur Ceran, który na co dzień zajmuje się profilaktyką społeczną, głównie wśród dzieci i młodzieży. Jak wygląda policyjny mundur oraz jakiego sprzętu na co dzień używają stróże prawa bardzo zaciekawiło wszystkich tam obecnych. Możliwość ubrania policyjnej czapki i przytulenia sierżanta Hektora rodziło ogromne, wyjątkowo pozytywne emocje. Na koniec wszyscy pozowali do pamiątkowego zdjęcia, a stróżowi prawa dzieci wręczyły, wykonane podczas terapii zajęciowej, ozdobne serduszka.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

(KWP w Katowicach/js)