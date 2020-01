Kryminalni reanimowali starszego mężczyznę Data publikacji 29.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu reanimowali starszego mężczyznę, który zasłabł na ulicy. Pogotowie zabrało mężczyznę do szpitala.

Radomscy kryminalni realizując czynności służbowe w Siczkach, zauważyli pojazd, który zatrzymał się na poboczu, a przed nim leżącego starszego mężczyznę i rower. Podejrzewali, że doszło do wypadku. Natychmiast zatrzymali się, by to sprawdzić i udzielić pomocy.

Okazało się, że 82-latek jechał rowerem, najprawdopodobniej zasłabł i upadł. Kierowca, który się zatrzymał zadzwonił na numer alarmowy po pomoc, a kryminalni natychmiast podjęli akcję ratunkową. Policjanci sprawdzili czynności życiowe i z uwagi na brak oddechu oraz niewyczuwalne tętno rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie zespół ratownictwa medycznego zabrał 82-letniego mężczyznę do szpitala.

Kolejny raz radomscy policjanci pokazali, że zawsze można na nich liczyć.

Autor: Justyna Leszczyńska