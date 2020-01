Czy wiesz, że? Data publikacji 30.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, że istnieje różnica pomiędzy użyciem, a wykorzystaniem broni palnej przez policjanta?

Broń palna w służbie policjanta spełnia dwa zadania. Jedno z nich dotyczy na przykład sytuacji, w której osoba mierzy do policjanta z broni i chce oddać strzał, a policjant w celu ochrony życia własnego lub osób postronnych użyje broni palnej.

Z wykorzystaniem, a nie użyciem broni palnej (takie rozgraniczenie wynika z prawa), będziemy mieli do czynienia wówczas, jeżeli policjant będzie zmuszony zatrzymać samochód, którego jazda lub działanie, zagraża życiu policjanta lub innych osób. Policjant nie odda wówczas strzału w kierunku człowieka, lecz w opony pojazdu.

Pamiętaj: Policjant jest dobrze wyszkolony, ale użycie przez niego broni obarczone może być stresem i dużymi emocjami. Zawsze wykonuj polecenia policjanta. Warto też pamiętać, że w dzisiejszych czasach, czasem trudno jest odróżnić prawdziwą broń lub nóż, od atrapy tego typu przedmiotów, zwłaszcza w warunkach wieczorowych i nocnych. Aby uniknąć ewentualnych tragicznych następstw użycia broni przez policjanta, bez względu na to, czy jest to broń, czy atrapa, nigdy nie mierz w kierunku policjanta lub innych osób. W przypadku wezwania do odrzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu, należy niezwłocznie to uczynić i postępować zgodnie z innymi poleceniami policjanta.

Uwaga: Za postrzelenie policjanta ze skutkiem śmiertelnym grozić może kara dożywotniego pozbawienia wolności.