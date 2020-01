Samochód skradziony w Austrii odzyskany przez policjantów Data publikacji 30.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Bolesławca na jednej z ulic miasta zabezpieczyli pojazd skradziony poza granicami kraju. Wartość odzyskanego auta to blisko 150 tys. złotych. Samochód wkrótce zostanie zwrócony właścicielowi.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu na podstawie informacji operacyjnych ustalili, że na jednej z ulic miasta stoi pojazd pochodzący z kradzieży. Policjanci zlokalizowali samochód i potwierdzili, że został on skradziony na terenie Austrii. Odzyskane mienie zostało zabezpieczone, a jego wartość szacowana jest na blisko 150 tys. złotych. Zaraz po przeprowadzeniu niezbędnych czynności auto zostanie przekazane właścicielowi.

Obecnie policjanci wyjaśniają okoliczności tej sprawy, w tym przede wszystkim ustalają, w jakich okolicznościach pojazd pochodzący z przestępstwa znalazł się na terenie powiatu bolesławieckiego.

Za kradzież samochodu z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku paserstwa, kara ta może wynieść do lat 5. Jeżeli w grę wchodzi nabycie, bądź ukrywanie mienia o znacznej wartości, które pochodzi z przestępstwa, kara pozbawienia wolności za paserstwo może wzrosnąć również do lat 10.

(KWP we Wrocławiu / mw)