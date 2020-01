Policjant i przypadkowy mężczyzna ratowali ludzi z pożaru Data publikacji 30.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. szt. Karol Posadzy z Komisariatu Policji w Gniewkowie i Pan Artur Frąckowski z Torunia gdy zauważyli, że płonie jedno z mieszkań w wielorodzinnym budynku, natychmiast ruszyli z pomocą. Dzięki ich natychmiastowej reakcji, postawie i zachowaniu „zimnej krwi” nie doszło do tragedii.

Wczoraj, 29.01.2020 r., około 10.00, asp. szt. Karol Posadzy z gniewkowskiego komisariatu, w powiecie inowrocławskim, pełnił służbę na terenie miasta. Gdy znalazł się na ul. Paderewskiego zauważył gęsty dym, który wydobywał się z jednego z mieszkań wielorodzinnego budynku. Sytuacją tą zainteresował się również przypadkowy mężczyzna, mieszkaniec Torunia. Obaj ruszyli z pomocą.

Gdy byli w pobliżu krzykiem zaalarmowali innych lokatorów, po czym pobiegli do płonącego mieszkania. Policjant, gaśnicą, którą zabrał z radiowozu i drugą, którą dostał od mężczyzny, natychmiast zaczął gasić płomiene. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że z mieszkania wydobywał się gęsty, duszący dym, a z wnętrza słychać było krzyki. Nie było zatem chwili do stracenia. Funkcjonariusz wybił okno mieszkania, wskoczył do środka i wspólnie z pomagającym mu mieszkańcem Torunia wynieśli na zewnątrz 89-letnią kobietę. Był tam również mężczyzna, którego próbowali wydostać, jednak utrudniał to gęsty dym.

Gdy chwilę później na miejsce dotarli strażacy wynieśli z mieszkania 55-latka, syna uratowanej wcześniej kobiety. Zarówno on, jak i matka z uwagi na obrażenia ciała zostali przetransportowani do szpitala. Inni lokatorzy budynku nie ucierpieli, ich mieszkania również nie zostały zniszczone. Dokładne okoliczności pożaru i jego powód określi biegły z dziedziny pożarnictwa.

Asp. szt. Karol Posadzy pełni służbę w Policji od 20 lat, od początku w komisariacie w Gniewkowie. Zarówno policjantowi, jak i mieszkańcowi Torunia - Panu Arturowi Frąckowskiemu gratulujemy bohaterskiej postawy!

(KWP w Bydgoszczy/js)