Jak nie stać się ofiarą oszusta? To bardzo proste! Data publikacji 30.01.2020 Pomimo wielu apeli i spotkań organizowanych przez policjantów, wciąż zdarzają się przypadki oszustw dokonywanych na osobach starszych. Sprawcy najczęściej podają się za osoby najbliższe bądź tworzą historię o policyjnych działaniach, w których rozmówca również bierze w nich udział. Mając na względzie zaistniałe sytuacje policjanci przypominają. Zawsze bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomymi, upewnij się że ktoś faktycznie potrzebuje pomocy i nigdy nie przekazuj pieniędzy osobie, której nie znasz. Przestrzeganie tych zasad pomoże ci ustrzec się przed utartą gotówki.

Bezwzględni oszuści cały czas wymyślają nowe „legendy” za pomocą których wyłudzają pieniądze. Sprawcy na swoje ofiary typują najczęściej osoby starsze, licząc na ich dobroduszność, łatwowierność, a także niewiedzę. Historie z ostatnich tygodni, do których doszło na terenie woj. lubuskiego pokazują, że niestety wciąż zdarzają się osoby, które wierzą im i co najgorsze przekazują oszczędności życia. Schemat ich działania jest bardzo podobny:

Nawiązanie kontaktu z rozmówcą - przestępca dzwoniąc do ofiary bardzo często zaczyna rozmowę od słów „cześć babciu”, „cześć dziadku”, licząc na to, że już po chwili pozna imię krewnego za którego będzie się podszywał. Sprawcą może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Zmianę barwy głosu często tłumaczy chorobą, czy też zmęczeniem. Następnie tak prowadzi rozmowę, żeby ofiara była przekonana, że rozmawia z bliskimi i szybko przechodzi do tematu pieniędzy.

Przedstawienie legendy - sprawca podszywając się nadal pod krewnego, przedstawia jedną z wymyślonych historii, w której główną rolę odgrywają pieniądze i sposób ich przekazania, np.:

- wnuczek/wnuczka jest sprawcą wypadku drogowego, w którym zginęła osoba i potrzebne są pieniądze żeby nie pójść do więzienia

- niepowtarzalna okazja kupna mieszkania/samochodu/itp. rzeczy

- osoba została porwana i potrzebne są pieniądze na okup

- poważna choroba i tylko pilnie wykonana operacja może przywrócić zdrowie

Czasami zdarza się również tak, że po telefonie od rzekomego wnuczka, ofiara otrzymuj kolejny telefon, w którym jest informowana, że wcześniej to dzwonił złodziej i że policja prowadzi jego rozpracowanie, a my możemy pomóc w jego zatrzymaniu. Sprawca podkreśla, że liczy się tu czas i pełna dyskrecja inaczej złodziej może oszukać też inne osoby. Odnotowano również przypadki, w których oszust najpierw dzwoni przedstawiając się jako pracownik banku i wypytuje o dane osobowe oraz stan oszczędności. Następnie dzwoni inna osoba podająca się za policjanta CBŚ, która twierdzi, że prowadzi śledztwo przeciwko oszustom. Próbuje wyłudzić jak najwięcej pieniędzy pod pozorem "zabezpieczenia" ich przed oszustami. W każdym przypadku ofiara jest zapewniania, że po całej akcji otrzyma zwrot przekazanej gotówki.

Musimy pamiętać, że historie przedstawiane przez sprawców mogą być bardzo różne. Gotowi są nawet obniżyć żądaną kwotę, byle tylko uzyskać pieniądze. Dla nich liczy się tylko zysk.

Przekazanie pieniędzy - następnie ustalana jest forma przekazana pieniędzy, np:

- zaufana osoba w imieniu wnuczka/wnuczki przyjdzie do mieszkania ofiary i odbierze gotówkę,

- sprawca karze spakować pieniądze i zostawić w umówionym miejscu,

- sprawca karze iść do banku i zrobić przelew.

Mając na względzie zaistniałe sytuacje, przypominamy :

- Zawsze bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomymi. Zwłaszcza z tymi, którzy przez telefon podają się za krewnych, bądź policjanta żądającego pieniędzy.

- Jeśli nie jesteś pewien z kim rozmawiasz, rozłącz się. Nie pozwól żeby rozmówca manipulował tobą, wywoływał nacisk i presję o zachowanie dyskrecji. Nawet gdy ktoś podaje się za funkcjonariusza CBŚP, policjanta.

- Gdy podczas rozmowy zostałeś poproszony o pieniądze, nigdy nie mów ile masz gotówki i nie zdradzaj żadnych osobistych informacji.

- Gdy jest ktoś z domowników w mieszkaniu, poinformuj go o takim telefonie. Pamiętaj, sprawca pomimo gróźb nic ci nie zrobi.

- Jeśli otrzymasz telefon z prośbą o pomoc finansową od „wnuczka”, zanim cokolwiek zrobisz, sprawdź czy faktycznie potrzebuje pomocy – skontaktuj się z nim osobiście.

- Nie działaj w pośpiechu i myśl racjonalnie. Nie pozwól żeby emocje wzięły górę.

- Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz.

- Pamiętaj, Policja NIGDY nie żąda przekazania pieniędzy, czy też innych wartościowych rzeczy, ani też nie informuje o prowadzonych działaniach.

- Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo koniecznie powiadom Policję (nr tel. 112)!

- Rozmawiaj ze znajomymi i rodziną o takich sytuacjach. Im więcej osób będzie świadomych działania oszustów, tym mniej osób padnie ich ofiarą.

Źródło: podkom. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim