Areszt dla sprawcy, który wyrzucił psa z 9. piętra wieżowca w Legnicy Data publikacji 30.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o wyrzucenie psa z 9. piętra wieżowca na terenie miasta. Sprawcą tego czynu okazał się jeden z zatrzymanych, 25-letni mieszkaniec Legnicy, który nie był właścicielem zwierzęcia. Mężczyzna usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Sąd Rejonowy w Legnicy tymczasowo aresztował mężczyznę na okres 2 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu, tuż po godzinie 9:00 Komenda Miejska w Legnicy została powiadomiona o tym, że ktoś wyrzucił psa z 9. piętra wieżowca na terenie miasta. Na miejsce natychmiast udali się policjanci z legnickiej komendy, którzy zatrzymali dwóch mężczyzn do tej sprawy. W toku wykonywanych czynności sprawcą okazał się jeden z zatrzymanych, 25-letni mieszkaniec miasta, który nie był właścicielem zwierzęcia. W mieszkaniu brał udział w libacji alkoholowej. Tłumaczył się tym, że pies go zdenerwował, więc postanowił wyrzucić go przez okno. Mężczyzna usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Legnicy na wniosek Prokuratury Rejonowej w Legnicy zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu / js)