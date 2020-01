Zatrzymany w sprawie oszustw na szkodę kilkuset osób z całego kraju Data publikacji 30.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci z komendy wojewódzkiej zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej działając wspólnie z funkcjonariuszami z wrocławskiej komendy miejskiej zatrzymali podejrzanego w sprawie wyłudzenia kwoty ponad 16 milionów złotych od 266 osób z całego kraju w związku z emisją obligacji jednej z firm. Zatrzymanemu grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 41-latka podejrzanego w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu osób w związku z emisją obligacji jednej ze spółek. Jak ustalili zajmujący się tą sprawą policjanci, mężczyzna sprawując funkcję prezesa w jednym z podmiotów gospodarczych podał nieprawdziwe dane co do kondycji finansowej firmy, którą reprezentował, przez co wprowadził w błąd osoby, które nabyły obligacje. Doszło w ten sposób do wyłudzenia na szkodę szeregu obligatariuszy sumy oszacowanej na kwotę ponad 16 milionów złotych. Na chwilę obecną ustalono 266 osób z terenu całego kraju pokrzywdzonych w wyniku opisywanego procederu.

41-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego to pierwsza osoba zatrzymana w tej sprawie. Niewykluczone są jednak dalsze zatrzymania. Wobec podejrzanego sąd zastosował już tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Obecnie policjanci nadal wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Za czyny, o które podejrzany jest zatrzymany mężczyzna, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)