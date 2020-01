Sprawca uszkodzenia szyby w miejskim autobusie usłyszał zarzut Data publikacji 30.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ustalili i przesłuchali sprawcę uszkodzenia szyby w miejskim autobusie. Wartość zniszczonego mienia to ponad 17 000 zł. Mężczyzna sam zgłosił się do komendy, gdy dowiedział się, że szukają go policjanci. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w jednym z miejskich autobusów. Policjanci ustalili, że wsiadła do niego grupka młodych mężczyzn, która zachowywała się bardzo głośno. W pewnym momencie podszedł do nich współpasażer, który zwrócił im uwagę, by byli ciszej. Wówczas został odepchnięty, a jeden z mężczyzn usiłował wyrzucić go z pojazdu. Po interwencji kierowcy cała grupa została wyproszona z autobusu, co spotkało się z niezadowoleniem jednego z uczestników zdarzenia, który swoją frustrację postanowił wyładować na drzwiach. Mężczyzna kopnął w nie, po chwili jeszcze z rozbiegu w przednią szybę i obrzucił ją kamieniami, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem policji. Poszkodowany zakład oszacował, że wartość uszkodzonego mienia to ponad 17 000 zł.

Policjanci, dysponując nagraniami z monitoringu bardzo szybko ustalili tożsamość sprawcy. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Grudziądza. Mężczyzna, gdy dowiedział się że szukają go policjanci sam stawił się do komendy, gdzie usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.