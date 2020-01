Podsumowanie półrocza działań łódzkiej grupy Speed Data publikacji 30.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 56 ujawnionych przestępstw, prawie 8 tysięcy ujawnionych wykroczeń, 774 zatrzymane prawa jazdy za prędkość, to tylko część efektów działań łódzkiej grupy Speed.

Od 19 lipca 2019 roku na terenie województwa łódzkiego działa powołana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi grupa Speed. W skład grupy wchodzą wybrani funkcjonariusze z sekcji zabezpieczenia autostrad WRD KWP w Łodzi, a także "drogówki" z KMP w Łodzi, których działania wspierają policjanci wydziałów kryminalnych. Mundurowi ze Speed-u są wszędzie tam, gdzie dochodzi do wypadków, których główną przyczyną jest prędkość. Tam gdzie mieszkańcy zgłaszają niebezpieczne zachowania kierowców. W codziennej służbie reagują na cwaniactwo i agresję na drodze, której przejawy praktycznie codziennie oglądamy na filmach publikowanych np. na portalach społecznościowych. Głównym zadaniem mundurowych ze Speed-u jest eliminowanie z ruchu tych kierowców, którzy w najbardziej drastyczny sposób łamią przepisy dotyczące ograniczenia prędkości. Pomimo że Speed działa dopiero od pół roku efekty ich pracy widać w postaci zmniejszenia liczby zdarzeń spowodowanych prędkością. W 2018 roku na terenie miasta Łodzi doszło do 1288 zdarzeń drogowych których przyczyną była prędkość. Wówczas doszło do 168 wypadków podczas, których 2 osoby poniosły śmierć i aż 225 zostało rannych, a także 1120 kolizji drogowych. Natomiast w tym samym okresie 2019 roku policjanci odnotowali 1150 zdarzeń w tym 157 wypadków w których, rannych zostało 185 osób i 993 kolizje drogowe. Jak łatwo zauważyć spadła liczba zdarzeń drogowych, w tym tych najtragiczniejszych w skutkach.

Od momentu powołania spec grupy policjanci skontrolowali 6785 pojazdów ujawniając 7727 wykroczeń , w tym 4685 przekroczeń prędkości spośród których, 745 przypadkach kierowcy stracili prawo jazdy na 3 miesiące (za za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h). Mundurowi nałożyli 6649 mandatów karnych, sporządzili 196 wniosków o ukaranie do sądów, zatrzymali 423 dowody rejestracyjne, a także ujawnili 56 przestępstw. Wszystko po to, aby na łódzkich drogach było bezpieczniej.

(KWP w Łodzi/ mw)