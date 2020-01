Policyjny pies Kozik odnalazł zaginionego Data publikacji 30.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pies służbowy Kozik z łowickiej komendy Policji pod czujnym okiem swojego przewodnika odnalazł zaginionego. 69-letni mieszkaniec powiatu łowickiego wyszedł z domu i zaginął. Czworonóg pomógł dotrzeć do zziębniętego mężczyzny, który błąkał się po zmroku w pobliżu linii kolejowej.

29 stycznia 2020 roku po godzinie 19-tej łowiccy policjanci otrzymali zgłoszenie od rodziny o zaginięciu 69-letniego mieszkańca powiatu łowickiego. Po zgłoszeniu do akcji poszukiwawczej zostali zaangażowani wszyscy funkcjonariusze będący aktualnie w służbie. Zmrok oraz trudne warunki atmosferyczne spowodowane opadami były niesprzyjające. Niska temperatura dodatkowo stwarzała zagrożenie dla zdrowia i życia zaginionego, więc czas odgrywał kluczową rolę. Do działań został zaangażowany st. sierż. Zenon Boczek z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego wraz z policyjnym psem Kozikiem. O pomoc poproszono również funkcjonariuszy SOK. Czworonożny funkcjonariusz podjął trop, który doprowadził przewodnika do szlaku kolejowego w okolicy miejscowości Bednary. Dzięki wykorzystaniu psa służbowego 69-latek został szczęśliwie odnaleziony. Mężczyzna został przekazany pod opiekę medykom. Wszystko wskazuje na to, że służący w łowickiej Policji owczarek niemiecki uratował ludzkie życie.

Owczarek niemiecki Kozik to pies patrolowo-tropiący, który od niedawna jest w Komendzie Powoatowej Policji w Łowiczu. W sierpniu 2019 roku Kozik wraz ze swoim przewodnikiem st.sierż. Zenonem Boczkiem został skierowany na specjalistyczne szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Od powrotu, pod koniec grudnia 2019 r. czworonożny funkcjonariusz patroluje teren miasta i powiatu łowickiego. Jest wykorzystywany do działań patrolowych, podczas zdarzeń kryminalnych i działań poszukiwawczych. Profesjonalne szkolenie podniosło skuteczność czworonoga, a Kozik jeszcze niejednokrotnie pokaże, że jest stworzony do służby w naszych szeregach, przyczyniając się do ratowania życia lub ujęcia groźnych przestępców.

(KWP w Łodzi/js)