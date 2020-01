Odpowie za pomoc w oszukiwaniu seniorów Data publikacji 30.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ustalili i zatrzymali 47-latka, któremu oszuści działający metodą „na wnuczka", zlecili odebranie pieniędzy od mieszkanki Tarnobrzega. Przekazane pieniądze, w kwocie 34 tys. złotych, miały polubowne załatwić sprawę wypadku jej najbliższego członka rodziny. Mieszkaniec gminy Gorzyce usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Grozi mu od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności.

Policjanci z wydziału kryminalnego z Tarnobrzega, zajmujący się rozpracowaniem osób dokonujących oszustw metodą "na wnuczka”, ustalili tożsamość mężczyzny, który pracował dla nich jako kurier. Odebrał on od seniorki 34 tys. złotych, w zamian za polubowne załatwienie sprawy. Do przekazania pieniędzy doszło na początku grudniu 2018 r. W tym czasie 47-latek za pomocą portalu internetowego szukał pracy jako kurier. Nie czekał długo na ofertę. Następnego dnia, skontaktował się z nim mężczyzna podający się za pracownika firmy windykacyjnej i zaproponował mu kurs do Tarnobrzega. Miał odebrać od seniorki pieniądze i przelać je na podane konto. Za swoją pracę otrzymał 400 zł.

Na podstawie zebranych informacji i ustaleń, w połowie stycznia 2020 r., policjanci zatrzymali 47-letniego mieszkańca gminy Gorzyce. Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do popełnienia przestępstwa. Prokurator Rejonowy w Tarnobrzegu wobec podejrzanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Za popełnione przestępstwo grozi mężczyźnie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wkrótce będzie odpowiadał przed sądem.

(KWP w Rzeszowie / kp)