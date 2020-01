Wyjaśniona sprawa zabójstwa 4 osób Data publikacji 31.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci CBŚP wspólnie z dolnośląskim wydziałem Prokuratury Krajowej rozwiązali sprawę wybuchu pożaru w kamienicy z 2007 roku, w którym zginęła czteroosobowa rodzina, a pozostali mieszkańcy zostali narażeni na utratę życia i zdrowia. Z zebranego materiału wynika, że za zbrodnię mogą odpowiadać dwaj mieszkańcy Wrocławia, w wieku 33 i 37 lat. Obaj zostali aresztowani. Według śledczych przyczyną dramatu mogły być porachunki.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu we Wrocławiu, wspólnie z prokuratorami Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu wyjaśniają okoliczności zabójstwa czterech osób, rodziców i dwóch synów.

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy z 23/24 lutego 2007 roku. Wówczas to, wybuchł pożar w czteropiętrowej kamienicy przy ul. Świętego Wincentego we Wrocławiu, w wyniku którego zginęły cztery osoby, a pozostali mieszkańcy kamienicy zostali narażeni na utratę życia i zdrowia. Z zebranych wtedy materiałów wynikało, że do tragedii mogło dojść poprzez nieumyślne spowodowanie pożaru i sprawę umorzono.

Na nowe wątki mogące wyjaśnić przyczyny dramatu z 2007 roku wpadli wrocławscy policjanci i prokuratorzy wyjaśniając sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie województwa dolnośląskiego. Początkowe poszlaki i lakoniczne informacje, zostały zweryfikowane i doprowadziły do odtworzenie przebiegu tragicznego zdarzenia. Według śledczych drzwi wejściowe do mieszkania zostały oblane łatwopalną substancją, a następnie podpalone. Pożar rozprzestrzenił się błyskawicznie, nie dając szans ucieczki śpiącej rodzinie.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego pod koniec listopada 2019 roku policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę. W grudniu 2019 roku z Zakładu Karnego doprowadzono do prokuratury drugiego podejrzanego.

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił podejrzanym zarzuty zabójstwa członków czteroosobowej rodziny, w wyniku umyślnego podpalenia mieszkania, a także zagrożenia dla życia i zdrowia pozostałych mieszkańców kamienicy (art. 148 §3 kk i inne). Podejrzanym zarzucono również udział w obrocie znacznymi ilościami heroiny. Decyzją Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście obu podejrzanych tymczasowo aresztowano na okres 3 miesięcy.

Za zabójstwo grozić może kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.