Oszukiwał kobiety poznane w Internecie

Data publikacji 31.01.2020 Kryminalni z Bielan zatrzymali 31-latka podejrzanego o wyłudzenie i przywłaszczenie ponad 100 tys. złotych od kobiet poznanych za pośrednictwem portali randkowych. Mężczyzna najpierw zdobywał ich zaufanie, a następnie znikał z pożyczoną gotówką. Zatrzymany, który był poszukiwany listem gończym za oszustwa popełnione w przeszłości, prosto z policyjnej celi trafił na dwa lata do zakładu karnego. Podejrzany, działając w warunkach recydywy może zostać skazany na karę nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Bielańscy policjanci ustalili, że 31-latek swoje ofiary wyszukiwał na portalach randkowych. Kiedy już udało mu się zdobyć ich zaufanie, prosił o spore pożyczki finansowe. Pieniądze miały zostać przeznaczone na założenie własnej firmy lub leczenie członka rodziny. W ten sposób mężczyzna od kobiet wyłudził ponad 100 tys. złotych.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego wpadli na trop mężczyzny, do jego zatrzymania doszło na początku tygodnia. Śledczy przedstawili zatrzymanemu zarzuty przywłaszczenia mienia oraz doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w warunkach recydywy, za co grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Okazało się, że 31-latek był poszukiwany Listem Gończym i najbliższe 2 lata spędzi w zakładzie karnym.

(KSP/ mw)