Ucieczka, pościg, blokada – policjanci zatrzymali kierowcę po narkotykach i bez uprawnień Data publikacji 31.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Doświadczeniem i profesjonalizmem wykazali się gorzowscy policjanci, którzy po pościgu zatrzymali dwie osoby. Młodzi mężczyźni jadąc osobowym volkswagenem nie zatrzymali się do kontroli drogowej. 22-letni kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania, a tester narkotykowy wskazał, że znajduje się on pod działaniem amfetaminy. 17-letni pasażer natomiast posiadał przy sobie marihuanę.

Prowadzenie działań pościgowych zawsze wymaga od policjantów doświadczenia i opanowania za kierownicą radiowozu. Osoby, które nie zatrzymują się do kontroli drogowej mają jeden cel – uciec przed funkcjonariuszami. Los innych uczestników ruchu drogowego najczęściej nie ma dla nich żadnego znaczenia. Policjanci natomiast muszą być skupieni zarówno na ściganiu uciekinierów, jak i na bezpieczeństwie osób postronnych.

Bez wątpienia profesjonalnie przeprowadzony pościg przez policjantów miał miejsce w czwartek (30 stycznia) w Gorzowie Wielkopolskim. Przed godziną 22 na ulicy Czartoryskiego patrol próbował zatrzymać do kontroli drogowej osobowego volkswagena, jednak mimo użytych sygnałów świetlnych i dźwiękowych pojazd jechał dalej. W pewnej chwili kierujący osobówką gwałtownie przyspieszył i jadąc momentami ponad 100 km/h próbował zgubić radiowóz. Policjanci rozpoczęli pościg, o czym poinformowali dyżurnego gorzowskiej komendy. Dla funkcjonariuszy nie było to proste zadanie, ponieważ volkswagen uciekał ulicami, gdzie znajduje się wiele przejść dla pieszych. Mundurowi musieli być zatem skupieni zarówno na ściganiu uciekinierów, jak i na bezpieczeństwie innych uczestników ruchu drogowego. Po przejechaniu kilku kilometrów na jednej z ulic kierujący volkswagenem wyprzedzał autobus i zjechał na przeciwległy pas. W tym czasie z przeciwnego kierunku nadjeżdżał inny pojazd, który zmuszony był zjechać na pobocze, aby nie doprowadzić do czołowego zdarzenia. Policjanci wiedzieli, że taka jazda może skończyć się tragedią, dlatego też w bezpiecznym miejscu postanowili zablokować drogę uciekinierom. Tak też się stało. W rejonie skrzyżowania ulic Kombatantów i Okulickiego mundurowi, wykorzystując radiowóz, zablokowali drogę volkswagenowi i wyciągnęli z niego trzech mężczyzn, którzy nie wykonywali ich poleceń. Okazało się, że kierowcą był 22-latek, który nie posiadał uprawnień do kierowania. Podczas rozmowy z policjantami mężczyzna dziwnie się zachowywał, więc zbadano go na obecność środków odurzających w organizmie. Przeprowadzony przez funkcjonariuszy test narkotykowy wskazał, że 22-latek znajduje się pod działaniem amfetaminy. Pojazdem podróżowało także dwóch pasażerów, a u jednego z nich policjanci znaleźli narkotyki. W związku z tym zatrzymane zostały dwie osoby – 22-letni kierowca i 17-letni pasażer. Pojazd, którym podróżowali zabezpieczono na policyjnym parkingu.

Dzięki skutecznym działaniom gorzowskich policjantów niebezpieczny kierowca nie zagraża już innym uczestnikom ruchu drogowego i najprawdopodobniej usłyszy niebawem zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania pojazdem pod działaniem narkotyków i bez uprawnień. 17-letni pasażer natomiast będzie odpowiadał za posiadanie środków odurzających.

Opracował: sierż. szt. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.