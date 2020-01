Zlikwidowana nielegalna plantacja konopi Data publikacji 31.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni ze Zdzieszowic zatrzymali 34-letni mieszkańca Zdzieszowic podejrzewanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. W wynajmowanych przez niego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli blisko kilogram różnych narkotyków — susz marihuany, amfetaminę i rośliny konopi w końcowej fazie wzrostu. Za uprawę i posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz urządzeń do ich wytwarzania, grozi mu do 10 lat więzienia. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Nad tą sprawą wspólnie pracowali funkcjonariusze opolskiego Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni ze Zdzieszowic. W grę wchodziło nie tylko posiadanie znacznej ilości narkotyków, ale również ich uprawa. Podejrzewanym był jeden z mieszkańców Zdzieszowic.

W połowie stycznia policjanci namierzyli mieszkanie, w którym miał odbywać się nielegalny proceder. Gdy pod blok podjechał wytypowany przez kryminalnych mężczyzna, policjanci już tam na niego czekali. Był to 34-letni mieszkaniec Zdzieszowic. Został zatrzymany, a wynajmowane przez niego pomieszczenia przeszukane. W jednym z pokoi policjanci natrafili na prowadzoną przez mężczyznę uprawę konopi indyjskich. Oprócz roślin w końcowej fazie wzrostu, zabezpieczyli również gotowe narkotyki — susz marihuany oraz amfetaminę. Łącznie policjanci znaleźli blisko kilogram nielegalnych substancji.

34-latek usłyszał zarzut uprawy i posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz posiadania urządzeń do wytwarzania narkotyków. Śledczy po zebraniu materiału dowodowego wystąpili do sądu w Kędzierzynie-Koźlu o zastosowanie wobec podejrzanego mężczyzny tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował mieszkańca Zdzieszowic na 3 miesięcy. Teraz musi się on liczyć z karą do 10 lat więzienia.

Osobnym wątkiem, którym zajmują się policjanci ze Zdzieszowic, jest sprawa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. W chwili zatrzymania mężczyzna miał prawie 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto kierował samochodem bez uprawnień, ważnych badań technicznych i ubezpieczenia pojazdu.

(KWP w Opolu / kp)