Zasłabł za kierownicą - pomogli mu policjanci Data publikacji 31.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z hajnowskiej “drogówki” pomogli kierowcy, który zasłabł za kierownicą. Mężczyzna nie był w stanie prowadzić samochodu. Funkcjonariusze zapewnili 37-latkowi pomoc aż do przybycia załogi karetki pogotowia.

Policjanci z hajnowskiej “drogówki” pomogli kierowcy, który zasłabł za kierownicą. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem, 30.01.2020 r., w Kleszczelach. Obok radiowozu, zatrzymał się nagle opel. Z samochodu nikt nie wyszedł, nie otworzył szyby. Mundurowi postanowili sprawdzić, co się stało. Funkcjonariusze podeszli do samochodu. Przez szybę zauważyli mężczyznę, który siedzi w bezruchu i jest blady. Policjanci natychmiast otworzyli drzwi i spytali kierowcę co się stało, czy wszystko jest w porządku. 37-latek powiedział, że źle się czuje, po czym nagle dostał drgawek. Mundurowi udzielili mu natychmiast pomocy, jednocześnie wzywając pogotowie ratunkowe. Okryli też mężczyznę folią termiczną. Dzięki szybkim działaniom policjantów 37-latek bezpiecznie trafił do szpitala.

(KWP w Białymstoku/ mw)