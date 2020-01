Starsza pani myślała, że dzwoni jej znajoma. Oszustom przekazała 30 tysięcy złotych Data publikacji 31.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Starsza pani straciła oszczędności życia. Po rozmowie telefonicznej z kobietą, którą uznała za swoją znajomą przekazała obcej osobie blisko 30 tysięcy złotych. Policja ostrzega przed działaniem oszustów a jednocześnie przypomina, aby przestrzegać starsze osoby przed podobnymi sytuacjami. To może ich uchronić przed utratą pieniędzy.

Niestety, pomimo wielu działań mających na celu nagłośnienie pojawiających się wciąż oszustw metodami na tzw. „wnuczka”, „znajomą” nadal oszustom udaje się okradać z oszczędności starsze osoby. Część starszych osób jest aktywna, wspólnie się spotyka i organizuje. Są to kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku czy po prostu wyznaczony wspólny czas i miejsce gdzie znajomi widują się, by porozmawiać. Na ich spotkaniach często pojawiają się policjanci, którzy ostrzegają przed różnego typu oszustwami. W ich trakcie pokazujemy w jaki sposób działają oszuści, a jednocześnie jak się przed tym chronić. Rozmawiamy z uczestnikami tych spotkań o tym jak się zachować jeśli podejrzewamy, że właśnie zadzwonił do nas oszust. Niestety nie zawsze ta wiedza dotrze do wszystkich. O metodach działania oszustów wciąż informują policjanci. Ważne, aby przekaz ten trafił do każdego seniora. Informacje są dla nich cenną radą i mogą ich uchronić przed działaniem oszustów.

W Świebodzinie, w czwartek (30 stycznia) doszło do oszustwa. Wykorzystano metodę „na znajomą”. Nie odbiega ona schematem od pozostałych. W godzinach popołudniowych na stacjonarny telefon blisko 80-letniej pani, zadzwoniła kobieta. Oszustka miała być znajomą i powiedziała, iż jest w banku i pilnie potrzebuje pieniędzy. Sama nie mogła przyjechać i wysłała „kuriera”. Starsza pani przekazała obcej osobie pieniądze i w ten sposób straciła blisko 30 tysięcy złotych. O tym, że została oszukana dowiedziała się dopiero po pewnym czasie.

Ostrzegajmy starsze osoby o sposobie działania oszustów a przede wszystkim przekażmy im kilka podstawowych rad:

Nigdy nie sugeruj osobie, dzwoniącej kim może być, niech sama się przedstawi,

Zweryfikuj jakimś pytaniem czy to na pewno jest ta osoba. spytaj o coś o czym tylko wy wiecie

Odłóż telefon i zadzwoń na Tobie znany numer osoby, która rzekomo dzwoni,

Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcej osobie.

mł. asp. Marcin Ruciński

KPP w Świebodzinie