Nie podawaj kodu BLIK! Data publikacji 01.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przestępcy włamują się na konta portali społecznościowych, podszywają pod znajomych i proszą o podanie numeru BLIK. Ofiarą takiego procederu stał się jeden z mieszkańców Zamościa, który myśląc, że pomaga ciotce stracił 1000 zł. Podobnie jak mieszkanka gm. Sitno, która przekonana, że pomaga koleżance w taki sam sposób również straciła 1000 zł. Apelujemy o rozwagę przy przekazywaniu kodów do transakcji internetowych, nawet jeśli osoba podaje się za bliską znajomą, czy członka rodziny.

Mieszkaniec Zamościa w czwartek przyszedł do komendy i poinformował, że został oszukany. Wyjaśnił, że komunikatorem internetowym otrzymał wiadomość od swojej ciotki z prośbą o pożyczkę za pośrednictwem kodu Blik do transakcji internetowej. Nie podejrzewając, że to oszust, niezwłocznie pobrał kod Blik z aplikacji mobilnej swojego banku, a następnie za pośrednictwem komunikatora przekazał jej kod, który został zrealizowany na kwotę 1000 zł. Po pewnym czasie zadzwonił syn kuzynki ostrzegając o włamaniu na jej konto portalu społecznościowego i rozsyłaniu do znajomych wiadomości z prośbą o pożyczkę. Jednak dla zamościanina było już za późno – transakcja została zrealizowana, a on stracił 1000 zł.

W ten sam dzień do komendy policji w Zamościu zgłosiła się również mieszkanka gm. Sitno i poinformowała, że straciła 1000 zł. Oszust podszywając się pod jej koleżankę za pośrednictwem aplikacji komunikacyjnej poprosiła o pożyczkę. Pokrzywdzona przekazała znajomej kod Blik. Transakcja została zrealizowana, a po wszystkim okazało się, że to oszustwo.



Policjanci apelują o ostrożność. Pamiętajmy, że oszuści mając kod BLIK mogą bez problemu wypłacić naszą gotówkę. Wprawdzie właściciel konta musi potwierdzić transakcję, jednak przekonany, że pomaga krewnym lub znajomym w potrzebie - zrobi to bez namysłu. Dlatego też apelujemy o nie udostępnianie nikomu wygenerowanych kodów do transakcji internetowych. Jeśli znajomy lub krewny prosi nas o przekazanie takiego kodu, zawsze należy zweryfikować tożsamość tej osoby, wystarczy na przykład do niej zadzwonić. Zadbajmy również o bezpieczeństwo swoich kont społecznościowych, stosujmy dodatkowe uwierzytelnienie logowania do serwisów społecznościowych, nie zapominajmy również o wylogowaniu się ze swojego konta.

(KWP w Lublinie / wsz)