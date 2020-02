Ponad 10 milionów strat na szkodę Skarbu Państwa. Policjanci uderzyli w zorganizowaną grupę przestępczą Data publikacji 01.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego dolnośląskiej komendy wojewódzkiej wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wrocławskiej komendy miejskiej pracowali przy sprawie wyłudzeń podatku VAT. Mieli na oku firmę, która zajmowała się obrotem paliwami, a także handlowała sprzętem sportowym. Policjanci zauważyli nieprawidłowości w dokumentach, które były podstawą do rozliczeń podatkowych. Po podliczeniu strat Skarbu Państwa okazało się, że wynoszą one nie mniej niż 10 milionów złotych.

Policjanci w celu zatrzymania mężczyzny zamieszanego w ten proceder pojechali aż do Kołobrzegu. Tam w okolicy sklepu ze sprzętem sportowym namierzyli 37-latka. Mężczyzna był zaskoczony faktem obecności w tym miejscu funkcjonariuszy z Dolnego Śląska.

Przeprowadzono przeszukanie miejsca zamieszkania podejrzanego, bo w tej sprawie każdy szczegół może mieć znaczenie. Funkcjonariusze w jednym z pomieszczeń ujawnili susz koloru brązowego – według wskazania testera, była to marihuana. Zabezpieczyli też telefony komórkowe, które będą teraz poddane dalszej analizie.

Zatrzymany 37-latek został jeszcze w tym samym dniu przewieziony do Wrocławia, gdzie przeprowadzono z jego udziałem dalsze czynności procesowe. Usłyszał już zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Po podliczeniu strat Skarbu Państwa, okazało się, że wynoszą one nie mniej niż 10 milionów złotych. Zatrzymanemu grozić teraz może teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Na podstawie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego, sąd zastosował wobec 37-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

(KWP we Wrocławiu / wsz)