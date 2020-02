Tymczasowy areszt dla 33-latka, który chciał wysadzić dom

Do interwencji doszło we wtorkowe popołudnie w jednej z miejscowości w gm. Biała Podlaska. Wówczas dyżurny bialskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące interwencji domowej. Z relacji zgłaszającej wynikało, iż znajdujący się pod wpływem alkoholu mąż grozi popełnieniem samobójstwa przez wysadzenie domu przy użyciu butli gazowych.

Mundurowi skierowani zostali natychmiast pod wskazany adres. W działania na miejscu zdarzenia włączyli się policjanci wszystkich pionów, w tym negocjatorzy policyjni, którzy prowadzili rozmowy z zamkniętym w domu 33-latkiem. W pokoju którym przebywał miał dwie butle gazowe, które w trakcie całego zdarzenia odkręcał. Dodatkowo mężczyzna wystawił butlę na parapet okna by pokazać realizację swoich planów. Krzyczał również, że wysadzi cały dom w powietrze. Po zatrzymaniu mężczyzny policjanci ustalili, że w domu znajdowała się jeszcze jedna butla wypełniona gazem.

W trakcie trwania interwencji, na teren posesji weszli znajomi mężczyzny. By utrudnić mundurowym przeprowadzenie interwencji wypuścili należące do niego psy. Wspólnie z 33-latkiem szczuli nimi policjantów. W trakcie zdarzenia 33-latek znieważył również mundurowych. Zmuszał też policjantów do odstąpienia od czynności służbowych.

W piątek Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej na wniosek Policji i Prokuratury zastosował wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.