Rozbita grupa przestępcza - zabezpieczono mienie warte 60 mln zł Data publikacji 03.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 60 mln zł zabezpieczonego mienia, 31 osób zatrzymanych i rozbita zorganizowana grupa przestępcza to efekt wspólnych działań CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Działalność grupy polegała na nieopłacaniu części należnych podatków, a także występowaniu o nienależne zwroty podatku VAT, w zakresie obrotu m.in. sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi. W trakcie ostatnich działań zatrzymano 4 osoby, które zostały tymczasowo aresztowane.

Policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej o charakterze gospodarczym.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać w latach 2013-2018 na terenie Unii Europejskiej, a jej członkowie są podejrzani o przestępstwa w ramach tzw. „karuzeli VAT”. Wszystko wskazuje na to, że podejrzani mogli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Mieli do tego wykorzystywać częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, w tym sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi, który był dokumentowany fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Na działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł, z tytułu nieopłacenia części należnych zobowiązań publicznych oraz nienależnych zwrotów podatku VAT.

Pod koniec stycznia funkcjonariusze przeprowadzili kolejną realizację w ramach tej sprawy, w wyniku której zatrzymali 4 mieszkańców województwa wielkopolskiego. Akcję przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego i dolnośląskiego. W ramach tych działań przeszukano miejsca zamieszkania oraz użytkowane przez osoby zatrzymane i zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Wszystkie przejęte przez funkcjonariuszy przedmioty zostaną teraz poddane szczegółowej analizie przez śledczych. Tylko podczas tej akcji zabezpieczone zostało mienie na kwotę około 30 mln zł.

Osoby podejrzane zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące oszustwa, fałszowania dokumentów oraz posłużenia się sfałszowanym dokumentem, a także przestępstw karnoskarbowych. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Dotychczas w sprawie zatrzymano już 31 osób i zabezpieczono mienie podejrzanych na kwotę około 60 mln zł, w postaci nieruchomości, pojazdów, środków finansowych znajdujących się na kontach bankowych oraz pieniądze.

Zespół Prasowy CBŚP