Okradł chore dziecko Data publikacji 03.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Koluszkowscy policjanci ustalili sprawcę kradzieży puszki z datkami na chore dziecko dokonanej w jednym ze sklepów. Chciwy 35-latek został zatrzymany krótko po zgłoszeniu kradzieży. Przy okazji wyszło na jaw, że odpowiada także za kradzież z włamaniem. Za kradzież grozi kara do 5 lat więzienia, natomiast za kradzież z włamaniem nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

31 stycznia br. około godz. 16:00 policjant kryminalny z komendy powiatowej w Koluszkach przyjął zawiadomienie dotyczące kradzieży puszki z pieniędzmi zbieranymi w jednym ze sklepów w Koluszkach na rzecz chorego dziecka. Do kradzieży doszło dokładnie 27 stycznia. W puszce stojącej na ladzie było 600 złotych. Sprawca wykorzystał chwilową nieobecność pracowników sklepu.

Policjant, który na co dzień zajmuje się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, na nagraniu monitoringu rozpoznał sprawcę. Znając środowisko przestępcze funkcjonariusz wytypował 35-letniego mieszkańca Koluszek.

Zatrzymany mężczyzna przyznał się do kradzieży puszki z datkami. Wiedział, że pieniądze pochodziły ze zbiórki charytatywnej, a mimo to wydał całość na alkohol. Ponadto 35-latek przyznał się do kradzieży z włamaniem, której dopuścił się w wigilię 2019 r. tuż po godz. 19:00. Wówczas mężczyzna włamał się do jednego z marketów w Koluszkach i ukradł 4 butelki wódki o łącznej wartości blisko 100 zł.

Amator cudzego mienia w przeszłości miał wielokrotnie konflikty z prawem i był znany policji. Spędził noc w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a za kradzież z włamaniem nawet do 10 lat.

(KWP w Łodzi / mg)