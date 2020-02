Czujni sąsiedzi i dzielnicowy uratowali życie 85-letniej kobiecie Data publikacji 03.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki zdecydowanej reakcji sąsiadów oraz szybkiej i profesjonalnej interwencji słubickiego dzielnicowego uratowano życie schorowanej 85-latce. Kobieta od wielu lat chorująca na cukrzycę zasłabła w swoim domu. Na szczęście w porę pojawił się sierż. szt. Jakub Hen, który wraz z jednym z sąsiadów udzielili kobiecie pomocy do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

W niedzielę, 2 lutego br., dyżurny słubickiej Policji otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej mieszkanki małej miejscowości na terenie gminy Ośno Lubuskie o tym, że od jakiegoś czasu nie widuje swojej sąsiadki, która ma problemy zdrowotne. Dyżurny niezwłocznie wysłał na miejsce dzielnicowego sierż. szt. Jakuba Hena. Policjant ustalił, że 85-latka ostatni raz była widziana trzy dni wcześniej. Kobieta od wielu lat choruje na cukrzycę.

Okazało się, że drzwi od mieszkania były zamknięte, okna pozasłaniane i nikt nie reagował na pukanie. Z uwagi na podejrzenie, że 85-latka może znajdować się w mieszkaniu i potrzebować pomocy, dzielnicowy wraz z sąsiadem staruszki podważyli drzwi i je otworzyli. Po wejściu do mieszkania w jednym z pokoi odnaleźli kobietę, która oświadczyła, że źle się poczuła i osunęła na łóżko. Później już nie miała siły podnieść się, a z uwagi na to, że ma poważne problemy ze słuchem nie słyszała nawoływań sąsiadów. Dzielnicowy wraz z sąsiadami udzielili kobiecie niezbędnej pomocy i otoczyli opieką do przyjazdu pogotowia ratunkowego.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)